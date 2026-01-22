Adana'da taş ocağa benzin döken kişi yanmaktan son anda kurtuldu

Adana'da ateşi hızlı yakmak için taş ocağına benzin döken kişinin kıyafetinin alev alması güvenlik kamerasınca kaydedildi. Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'nde iş yerinin önünde çay demlemek isteyen bir kişi, taş ocakta ateş yakmak istedi. İş yeri sahibi başarılı olamayınca motosikletinin deposundan çektiği bir bardak benzini taş ocağına döktü. Alevin bir anda parlamasıyla ceketinin kolu tutuşan iş yeri sahibi, kıyafetlerini çıkarak ateşi söndürdü. İş yeri sahibinin yanmaktan son anda kurtulması, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.