        Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

        Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı

        Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Giriş: 31.01.2026 - 10:00 Güncelleme: 31.01.2026 - 10:00
        Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda 4 zanlı tutuklandı
        Adana'da suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince, "nitelikli yağma", "kasten yaralama", "silahlı tehdit" ve "nitelikli dolandırıcılık" yaptıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanmasına çalışma gerçekleştirildi.

        Jandarma Özel Harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda 9 ayrı adrese şafak vakti eş zamanlı baskın düzenlendi.

        Operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Adreslerde yapılan aramalarda, ruhsatsız 2 tabanca ile av tüfeği ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

