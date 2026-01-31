Adana'da seyir halindeki hafif ticari aracın üstüne ağaç devrildi, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu. Merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda bir ağaç, Muhsin Yıldız idaresindeki 01 AJU 616 plakalı hafif ticari aracın üstünde devrildi. Ön camına ağaç dalının saplandığı aracın sürücüsü Yıldız, kazadan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağacı yoldan kaldırdı.

