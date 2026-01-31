Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da seyir halindeki hafif ticari aracın üstüne ağaç devrildi

        Adana'da seyir halindeki hafif ticari aracın üstüne ağaç devrildi, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2026 - 22:39 Güncelleme: 31.01.2026 - 22:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da seyir halindeki hafif ticari aracın üstüne ağaç devrildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da seyir halindeki hafif ticari aracın üstüne ağaç devrildi, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

        Merkez Sarıçam ilçesi Mithat Özsan Bulvarı'nda bir ağaç, Muhsin Yıldız idaresindeki 01 AJU 616 plakalı hafif ticari aracın üstünde devrildi.

        Ön camına ağaç dalının saplandığı aracın sürücüsü Yıldız, kazadan yara almadan kurtuldu.

        İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Büyükşehir Belediyesi ekipleri, ağacı yoldan kaldırdı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        Beşiktaş galibiyete kanatlandı!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        AKOM'dan flaş uyarı! 4 Şubat'a kadar sürecek!
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Sidiki Cherif transferinde mutlu son!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        Galatasaray'dan Leroy Sane açıklaması!
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        İran ordusu: Elimiz tetikte
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Suça sürüklenen çocuklar ve Rojin Kabaiş açıklaması
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Çok dikkatlilerin çözebildiği 8 bilmece!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        "İlişkimiz devlet dairesi gibi"
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Feryadı duyuldu! Eşini darbedip, eşyalarını kıran şüpheli tutuklandı
        Alın teri mi, soyadı mı?
        Alın teri mi, soyadı mı?

        Benzer Haberler

        Adana'da devrilen ağacın dalları, seyir halindeki aracın ön camına saplandı
        Adana'da devrilen ağacın dalları, seyir halindeki aracın ön camına saplandı
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:
        AK Parti Sözcüsü Çelik, Adana'da konuştu:
        AK Parti'li Çelik: Devletimiz vatandaşının yanındadır
        AK Parti'li Çelik: Devletimiz vatandaşının yanındadır
        AK Partili Çelik'ten belediyelere altyapı tepkisi:" Bunlar 1 günde olan işl...
        AK Partili Çelik'ten belediyelere altyapı tepkisi:" Bunlar 1 günde olan işl...
        AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı'dan kentte etkili olan sağanağa ilişkin açı...
        AK Parti Adana İl Başkanı Dağlı'dan kentte etkili olan sağanağa ilişkin açı...
        Otomobiline yürürken fenalaşıp öldü
        Otomobiline yürürken fenalaşıp öldü