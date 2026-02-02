Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı

Adana'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 9 şüpheliden 7'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ve Yüreğir ilçelerindeki 6 mahallede belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Adreslerde 446 gram sentetik uyuşturucu, 270 gram sentetik uyuşturucu ham maddesi, 111 uyuşturucu hap, 70 sentetik ecza, pompalı tüfek ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Ekipler 9 şüpheliyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 7'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.