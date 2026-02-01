Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de 287 bin 254 su kuşu sayıldı

        EREN BOZKURT/ALAEDDİN ÇOĞAL - Türkiye'de uluslararası öneme haiz 14 sulak alandan 4'ünün yer aldığı Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de yapılan kış ortası sayımda 74 türden 287 bin 254 su kuşu tespit edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 11:38 Güncelleme: 01.02.2026 - 11:38
        Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de 287 bin 254 su kuşu sayıldı
        EREN BOZKURT/ALAEDDİN ÇOĞAL - Türkiye'de uluslararası öneme haiz 14 sulak alandan 4'ünün yer aldığı Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de yapılan kış ortası sayımda 74 türden 287 bin 254 su kuşu tespit edildi.

        Göçmen kuşların önemli dinlenme ve beslenme alanlarının yer aldığı Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki sulak alanlar, aralarında flamingo, gri balıkçıl, kervan çulluğu, tarakdiş, kaşıkçı, sumru ve alaca yalıçapkınının da bulunduğu çok sayıda türün uğrak yeri oluyor.

        Sulak alanlarda her yıl Avrupa, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası ve Asya'nın batısının içinde bulunduğu "Batı Palearktik" olarak adlandırılan bölgeyle eş zamanlı su kuşu sayımı yapılıyor.

        Bu kapsamda Adana, Hatay, Mersin, Kayseri, Osmaniye ve Niğde'de gerçekleştirilen kış ortası sayımında, 74 türden 287 bin 254 su kuşu gözlemlendi.

        - "Sulak alanlarımız, önemli bir mola noktasıdır"

        Doğa Koruma ve Milli Parklar 7. Bölge Müdürü Faruk Atmaca, AA muhabirine, sorumluluk sahalarının sulak alanlar konusunda zengin olduğunu söyledi.

        Türkiye'deki uluslararası öneme sahip 14 Ramsar alanından 4'ünün bölgelerinde olduğunu belirten Atmaca, şöyle konuştu:

        "Bu alanda çalışmalarımızın önemi ve ağırlığı da artmaktadır. Ulusal haiz sulak alanlarımız da bulunmaktadır. Buraların korunması, sürdürülebilir yönetimi ve izlenmesi çalışmalarını ana görev faaliyetlerimizden birisi olarak sürdürmekteyiz."

        Atmaca, sulak alanların biyolojik çeşitlilik açısından önemli olduğunu vurgulayarak, "Tropikal ormanlardan sonra biyolojik çeşitliliğin en zengin olduğu ekosistemler sulak alan ekosistemleridir. Ülkemiz için çok daha büyük önem arz ediyor çünkü sulak alanlar göçmen kuşların çok önemli üreme ve barınma alanlarıdır." diye konuştu.

        Türkiye'nin, iki önemli kuş göç yolunda olduğunu dile getiren Atmaca, "Bu göç yolları, Bölge Müdürlüğümüz üzerinden geçip Belen geçidinden Afrika'ya doğru geçmektedir. Sulak alanlarımız, göçmen kuşların uzun soluklu yolculuklarında önemli mola noktasıdır. Buraların korunması bu açıdan da çok büyük önem arz ediyor." dedi.

        Atmaca, bölgelerindeki sulak alanlarda her yıl göçmen kuşların sayımını yaptıklarını söyledi.

        Son verilere göre Türkiye'de 503 kuş türü bulunduğunu belirten Atmaca, bu yıl sorumluluk alanlarında gerçekleştirdikleri kış ortası su kuşu sayımında 74 türde 287 bin 254 kuş saydıklarını bildirdi.

        Atmaca, Birleşmiş Milletler kararıyla 2 Şubat'ın Dünya Sulak Alanlar Günü olarak kutlandığını kaydetti.

