Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana'da kart limiti yükseltme bahanesiyle dolandırıcılık iddiasına 2 tutuklama

        Adana'da kredi kartlarının limitini yükseltme bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.02.2026 - 09:49 Güncelleme: 01.02.2026 - 09:49
        ABONE OL
        ABONE OL
        Adana'da kart limiti yükseltme bahanesiyle dolandırıcılık iddiasına 2 tutuklama
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adana'da kredi kartlarının limitini yükseltme bahanesiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.


        İl Emniyet Müdürlüğüne başvuran K.G. (31) arkadaş ortamında tanıştığı 2 kişinin, limitlerini yükselteceklerini söyleyerek bilgilerini aldıkları kredi kartlarından harcama yaptığı şikayetinde bulundu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheliler Özkan K. (37) ve Muhammet Ali İ'nin (37) müştekinin kredi kartlarını kullanarak farklı işletmelerden 1 milyon 540 bin lira harcama yaptığını, 300 bin lira da nakit avans çektiğini belirledi.


        Zanlıların, günübirlik kiraladıkları ofislerde görüştükleri kişilere bankalardaki tanıdıkları aracılığıyla kredi puanı yükseltme ve kart limitlerini artırma gibi vaatlerde bulundukları tespit edildi.

        Ekipler, şüpheliler Özkan K. ve Muhammet Ali İ'yi gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Kocasını öldürttü, arkadaşları 700 km'den baş kesmeye geldi!
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Trump'tan Epstein belgelerine ilişkin açıklama
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Fenerbahçe, Kocaelispor deplasmanında!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Yurdun büyük bölümünde yağış bekleniyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor!
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        "Eski Prens Andrew'un ABD Kongresi'nde ifade vermesi gerekiyor"
        Mirası hayata geçirilemedi
        Mirası hayata geçirilemedi
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        BDDK'dan kredi kartı limitlerine düzenleme
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Sidiki Cherif, F.Bahçe için İstanbul'da!
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Bill Gates, Epstein'la ilgili iddiaları yalanladı
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Evde uygulanabilen pratik sağlık testleri
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Sergen Yalçın'dan transfer sözleri!
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        Pezeşkiyan: Halka karşı davranış biçimimiz değişmeli
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        İran'da patlama: Yetkililerden açıklama geldi
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Vasiyeti ortaya çıktı
        Lookman'dan kötü haber!
        Lookman'dan kötü haber!
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Sesi duyan yakınları balkona koştu! Acı manzara
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Tarihi düşüşte 7 trilyon dolar silindi
        Gözaltına alındılar
        Gözaltına alındılar
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Adana'da metrekareye 138 kilogram yağış düştü, bin 257 su baskını meydana g...
        Adana'da metrekareye 138 kilogram yağış düştü, bin 257 su baskını meydana g...
        'Evladım' dediği güvercinini bulup getirene 75 bin TL ödül verecek
        'Evladım' dediği güvercinini bulup getirene 75 bin TL ödül verecek
        Kredi kartı limiti yükseltme vaadiyle milyonluk vurgun
        Kredi kartı limiti yükseltme vaadiyle milyonluk vurgun
        Yüreğir'de yol isyanı: Belediye çukuru kapatmayınca vatandaş lastikle önlem...
        Yüreğir'de yol isyanı: Belediye çukuru kapatmayınca vatandaş lastikle önlem...
        Tekel bayisinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Tekel bayisinde bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı
        Adana'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı