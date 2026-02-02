Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı

        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Giriş: 02.02.2026 - 09:54 Güncelleme: 02.02.2026 - 09:54
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı
        Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de, yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Adana'da öğretmen ve öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığınca ikinci dönemin "Bayrak Sevgisi" temasıyla başlayacağının duyurulması dolayısıyla okullara ellerindeki Türk bayraklarıyla gitti.

        Merkez Çukurova ilçesindeki DSİ Baraj Ortaokulu'nda düzenlenen törende öğrenciler, öğretmenleriyle şair Arif Nihat Asya'nın "Bayrak" adlı şiirini okudu, ellerindeki Türk bayraklarını salladı.

        Törene katılan İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Nurettin Aras, öğretmen ve öğrencilerle bir araya geldi.

        İstiklal Marşı'nı okuduktan sonra sınıflarına geçen öğrenciler dersbaşı yaptı.

        Mersin'in Yenişehir ilçesinde de öğretmen ve öğrenciler, ellerindeki Türk bayraklarıyla Yenişehir İlkokulunun yolunu tuttu.

        Okul bahçesinde öğretmenleri ve arkadaşlarıyla buluşan öğrenciler, törenin ardından sınıflarına geçti.

        Hatay'ın İskenderun ilçesinde de yarıyıl tatilinin ardından eğitim öğretim yılının ikinci dönemi başladı.

        Necip Fazıl Kısakürek Ortaokulu'nda bir araya gelen ve Türk bayrakları taşıyan öğrenciler, İstiklal Marşı'nı okudu, şiirler seslendirdi.

        Osmaniye'de ise 460 okulda 149 bin öğrenci tatil sonrası dersbaşı yaptı.

