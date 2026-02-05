Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Adana Haberleri Haberleri

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde Adana'dan havalanan helikopterler 180 "hayat uçuşu"na imza attı

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Sağlık Bakanlığının koordinesinde havalanan helikopterler, yaptıkları 180 sortiyle çevre illerdeki 780 afetzedenin hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 11:09 Güncelleme: 05.02.2026 - 11:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremlerde Adana'dan havalanan helikopterler 180 "hayat uçuşu"na imza attı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        YAKUP SAĞLAM - Adana'da 6 Şubat 2023'teki depremlerin ardından Sağlık Bakanlığının koordinesinde havalanan helikopterler, yaptıkları 180 sortiyle çevre illerdeki 780 afetzedenin hastaneye ulaştırılmasını sağladı.

        Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen kentte, aralarında Hava Ambulans Merkezinde görevli ambulans helikopterler ile Skorsky tipi helikopterlerin de olduğu hava araçları, yaralıların güvenli ve hızlı şekilde tahliye edilmesinde etkin rol oynadı.

        Sağlık Bakanlığının koordinesinde havalanan helikopterler, depremlerin büyük yıkıma neden olduğu çevre illerdeki yaralıları, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne taşıdı.

        Helikopterler, afet süresince oluşturulan "hava köprüsü" sayesinde yaptıkları 180 sortiyle 780 kişinin sağlık kuruluşuna sevkini gerçekleştirdi.

        - Kent "sağlık üssü" görevi üstlendi

        Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar, AA muhabirine, kentin depremde "sağlık üssü" görevi üstlendiğini söyledi.

        "Hava köprüsü" uygulamasının, yaralıların hızlı tahliyesini sağladığını dile getiren Nacar, "Depremin ilk üç gününde Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye tarafından Adana'ya çok ciddi hasta tahliyesi yapıldı." dedi.

        Nacar, yaralıların taşınmasında gece görüş özelliğine sahip Skorskylerin de kullanıldığını belirterek, "Hastanenin heliportuna indirdiğimiz yaralılar, hemen acil servis, ameliyathane ve yoğun bakımlara alındı. Böylece hızlı müdahale sağlandı." diye konuştu.

        - "Helikopterle yapılan nakilleri ciddi şekilde hayat kurtardı"

        Helikopterli müdahale sayesinde birçok kişinin yaşama tutunduğunu ifade eden Nacar, şöyle konuştu:

        "Acil müdahale hizmeti süresinin uzunluğu ya da kısalığı, kişinin tedaviden sonraki yaşam kalitesini etkileyen en önemli etkendir. Helikopterlerle biz bu süreci çok iyi optimize ettik. Vatandaşlarımıza konforlu, güvenli ve hızlı sağlık hizmeti sunuldu, yaralılar tedavi görecekleri merkeze bir an önce ulaştırıldı. Bazı helikopterlerimizde aynı anda 6-7 vatandaşımızı taşıyabiliyorduk. Helikopterle yapılan nakillerin ne kadar ciddi şekilde hayat kurtardığı ve sakatlıkların önüne geçtiği daha net görülmektedir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        Çelik yelek giydirdiler... Kesik baş vahşetinde sıcak gelişme!
        "Melekleri yok ettiler!"
        "Melekleri yok ettiler!"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Korku apartmanı! Heyelan vurdu, mühür kalktı, endişe sürüyor!
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Nijerya'da silahlı saldırı: 170 kişi öldü
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Trump: Clinton'a yönelik soruşturma beni rahatsız ediyor
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Elon Musk: Para mutluluğu satın alamıyor
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        İtalya'yı ayağa kaldırmıştı... 'Melek Meloni' kaldırıldı!
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek

        Benzer Haberler

        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da enkaz altında kalanların ardın...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana'da enkaz altında kalanların ardın...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana ve Osmaniye'de 24 bin 257 deprem...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Adana ve Osmaniye'de 24 bin 257 deprem...
        'AOSB'yi yeniden Türkiye'nin zirvesine taşımak için yola çıktık'
        'AOSB'yi yeniden Türkiye'nin zirvesine taşımak için yola çıktık'
        Adana'da yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı arttı
        Adana'da yağışların ardından barajlardaki doluluk oranı arttı
        Şehidin emanetine devletin sıcak eli değdi Şehit polis memuru Mustafa Akgül...
        Şehidin emanetine devletin sıcak eli değdi Şehit polis memuru Mustafa Akgül...
        Adana'da kalıcı konutlar yüzde 98 seviyesinde tamamlandı
        Adana'da kalıcı konutlar yüzde 98 seviyesinde tamamlandı