        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.02.2026 - 18:07 Güncelleme: 08.02.2026 - 18:07
        Stat:YeniAdana

        Hakemler: Burak Pakkan, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel

        Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 46 Diyar Zengin), Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 85 Mustafa Bozkurt), Kayra Saygan (Dk. 78 Yunus Gündoğdu), Toprak Bayar (Dk. 46 Aykut Sarıkaya)

        Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman (Dk. 75 Yusuf Sertkaya), Omar Imeri, Ajeti (Dk. 85 Enes Öğrüce), Ahmet Aslan (Dk. 75 Adem Metin Türk), Ali Aytemur (Dk. 65 Brazao), İsmail Tarım, Ege Bilsel (Dk. 65 Hotic), Cenk Şen, Ali Habeşoğlu, Seferi


        Goller: Dk. 11 ve 43 Ajeti, Dk. 45+1 ve 69 Ali Habeşoğlu, Dk. 76 Seferi (Sipay Bodrum FK)


        Sarı kartlar: Dk. 5 Seferi, Dk. 36 İsmail Tarım, Dk. 84 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 7 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor)





        ADANA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

