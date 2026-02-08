Stat:YeniAdana Hakemler: Burak Pakkan, Mahmut Gülle, Salih Burak Demirel Adana Demirspor: Murat Uğur Eser, Enes Demirtaş, Kürşat Türkeş Küçük, Gökdeniz Tunç, Yusuf Buğra Demirkıran, Yücel Gürol (Dk. 46 Diyar Zengin), Ali Fidan, Osman Kaynak, Ahmet Yılmaz (Dk. 85 Mustafa Bozkurt), Kayra Saygan (Dk. 78 Yunus Gündoğdu), Toprak Bayar (Dk. 46 Aykut Sarıkaya) Sipay Bodrum FK: Bahri Can Tosun, Mustafa Erdilman (Dk. 75 Yusuf Sertkaya), Omar Imeri, Ajeti (Dk. 85 Enes Öğrüce), Ahmet Aslan (Dk. 75 Adem Metin Türk), Ali Aytemur (Dk. 65 Brazao), İsmail Tarım, Ege Bilsel (Dk. 65 Hotic), Cenk Şen, Ali Habeşoğlu, Seferi Goller: Dk. 11 ve 43 Ajeti, Dk. 45+1 ve 69 Ali Habeşoğlu, Dk. 76 Seferi (Sipay Bodrum FK) Sarı kartlar: Dk. 5 Seferi, Dk. 36 İsmail Tarım, Dk. 84 Brazao (Sipay Bodrum FK), Dk. 7 Gökdeniz Tunç (Adana Demirspor) ADANA

