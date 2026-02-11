Adana'da bir kişinin pompalı tüfekle ağır yaralanmasına ilişkin 3 sanığa dava açıldı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, husumetli olduğu bir kişiyi pompalı tüfekle ağır yaraladığı iddiasıyla tutuklanan sanık ile tüfeği sakladığı öne sürülen 2 kişi hakkında dava açıldı.



Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca, Reşatbey Mahallesi'nde 4 Aralık 2025'te Z.Y'nin ağır yaralandığı olaya ilişkin 5 Aralık 2025'te tutuklanan S.S. ve olayda kullanılan tüfeği sakladığı iddia edilen tutuksuz R.T. ve B.Ö. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.



Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede sanık S.S. ile müşteki Z.Y'nin arasında arsa meselesinden dolayı husumet bulunduğu belirtildi.



İddianamede, olay günü S.S'nin iş yerine doğru yürüyen Z.Y'ye pompalı tüfekle ateş ederek ağır yaraladığı ifade edildi.



Daha sonra olay yerinden otomobille kaçan S.S'nin, arkadaşları R.T. ve B.Ö'nün evine giderek pompalı tüfeği saklaması için teslim ettiği anlatılan iddianamede, S.S'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, R.T. ve B.Ö'nün ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirmek" suçundan 6'şar aydan 5'er yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.



Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen 1'i tutuklu 3 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

