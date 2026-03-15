        Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

        Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 bin 343 uyuşturucu hap ile 2 kilo 940 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.03.2026 - 10:19 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kiremithane Mahallesi'ndeki müstakil eve operasyon düzenledi.

        Adreste 2 bin 343 uyuşturucu hap, 874 gram sentetik uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca ve 39 mermi ele geçirildi.

        Hafif ticari araçta da arama yapan ekipler, 2 kilo 940 gram esrar buldu.

        Bunun üzerine şüpheliler Ş.K. (33) ve M.E. (18) gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        İran Devrim Muhafızları: Taklit İHA'larla Türkiye ve bölge ülkeleri hedef alınıyor
        İsrail "gizli ve acil" savunma bütçesini onayladı
        Trump: Eğlence olsun diye birkaç kez daha vurabiliriz
        Yasak aşk cinayetinde kamera aldatmacası!
        Beşiktaş, Gençlerbirliği karşısında!
        "Türkiye artık benim vatanım"
        4 uyarı birden! Çamur yağacak!
        'Raf Ömürleri' ne kadar?
        "İran saldırısında 5 ABD uçağı hasar aldı"
        Bayram tatili zehir oldu! Anne-baba öldü, 4 çocuk yaralı
        İlber Ortaylı'nın hangi kitabı ne anlatıyor?
        Black Mirror gerçek oldu! Meta'dan "Dijital Ölümsüzlük" hamlesi
        Ramazan'ın son günlerinde vücutta neler değişiyor?
        Arda'dan inanılmaz gol!
        Modacı Eraslan'ın ölümünden yeni ayrıntı!
        Fenerbahçe'den Tedesco kararı!
        İlber
        İmralı'nın karakutusu: Nail kaptan!
        Aysun Topar'ın hayatını değiştiren telefon

