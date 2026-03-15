Adana'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde 2 bin 343 uyuşturucu hap ile 2 kilo 940 gram esrarın ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kiremithane Mahallesi'ndeki müstakil eve operasyon düzenledi.
Adreste 2 bin 343 uyuşturucu hap, 874 gram sentetik uyuşturucu, 7 ruhsatsız tabanca ve 39 mermi ele geçirildi.
Hafif ticari araçta da arama yapan ekipler, 2 kilo 940 gram esrar buldu.
Bunun üzerine şüpheliler Ş.K. (33) ve M.E. (18) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen iki zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
