Adana'da kayıp olarak aranan kız çocuğu bulundu

Adana'nın Saimbeyli ilçesinde ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 13 yaşındaki kız çocuğuna ulaşıldı. Jandarma ve AFAD ekipleri, Himmetli Mahallesi'ndeki evinden dün ayrıldıktan sonra haber alınamayan İklim Nur İnce'yi arama çalışmalarını sürdürdü. Dron yardımıyla bölgeyi araştıran ekipler, iz takip köpeğinin tepki verdiği bir evde yaptıkları incelemede çocuğu buldu. İklim Nur, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. Saimbeyli ilçesinde dün ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu İklim Nur İnce için arama çalışması başlatılmıştı.

