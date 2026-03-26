        Adana'da minibüs şoförünü silahla öldüren tır sürücüsünün yargılanması sürdü

        Adana'da kavga ettiği minibüs sürücüsünü tabancayla öldüren tutuklu tır şoförünün yargılanmasına devam edildi.

        Giriş: 26.03.2026 - 10:22 Güncelleme:
        Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık Adem T. ile maktul Can Yüce'nin müşteki babası Cuma Yüce ve tarafların avukatları katıldı.

        Cumhuriyet savcısı, tekrarladığı esas hakkındaki mütalaasında, 2 Aralık 2022'de Kozan Caddesi'nde Yüce ile Adem T. arasında "yol verme" nedeniyle çıkan tartışmanın kavgaya dönüştüğünü belirtti.

        Sanığın, kendisine yönelik saldırıyı bertaraf etmek için tabancasıyla bir el ateş ettiğini anlatan savcı, Adem T'nin "haksız tahrik altında kasten öldürme", "ruhsatsız silah taşıma" ve "tehdit" suçlarından 13 yıl 6 aydan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması yönünde görüş sundu.

        Adem T. ise olayda öldürme kastının olmadığını savunarak, "Böyle bir olayın meydana gelmesini asla istemezdim. Uzun süredir tutukluyum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." dedi.

        Cuma Yüce ise sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, "Sanık olay yerinde ilk önce oğlumun ayağını ezdi, sonrasında da tabancayla öldürdü. Hastaneye dahi götürmedi, sağlık ekiplerine haber vermedi. Belki hastaneye götürseydi oğlum yaşayabilirdi." ifadelerini kullandı.

        Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

        Merkez Yüreğir ilçesi Kozan Caddesi'nde kavga ettiği yolcu minibüsü sürücüsü Can Yüce'yi tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan tır şoförü Adem T. tutuklanmıştı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

