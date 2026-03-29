Adana'da refüje giren otomobildeki 2 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde refüje giren otomobildeki 2 kişi yaralandı. Adana-Kozan kara yolu Tırmıl mevkisinde Metehan Ç. idaresindeki yabancı plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje girdi. İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan Metehan Ç ile araçta bulunan Hande Ç, Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.