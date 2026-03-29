Adana'da bir binanın damında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı
Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Adana'da merkez Seyhan ilçesinde bir binanın damında çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında meydana gelen patlamada 2 kişi yaralandı.
Denizli Mahallesi’ndeki 3 katlı binanın damında istiflenen çok sayıda torpil barutunun boşaltılması sırasında bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.
İhbar üzerine adrese 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Çevrede güvenlik önlemi alan ekipler, olay nedeniyle yaralanan İbrahim M. (22) ve Şefik Ü'yü (37) hastaneye kaldırdı.
Ekiplerin ikametteki incelemesi sürüyor.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.