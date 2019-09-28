TFF 1. Lig: Adanaspor: 3 - Altay: 3

İstanbul'da bir deprem daha!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 1. Lig’in 6. hafta karşılaşmasında Adanaspor, evinde Altay ile 33 berabere kaldı.



Maçtan dakikalar

11. dakikada Adanaspor sağ kanattan geliştirdiği atakta hızla ileri çıkan Giorgi'nin ortasında arka direkte Eze'nin gelişine vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 10

17. dakikada Deyrinio'nun orta sahadan pasında ceza sahası içinde topla buluşan Marco'nun vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 11

36. dakikada Renan'ın serbest vuruşunda top ağlarla buluştu. 21

45. dakikada Antreas’ın pasında ceza sahası içinde Anton, sert bir vuruşla topu filelere gönderdi. 22

68. dakikada Altay ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Veli, meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 32

90. dakikada Altay penaltı kazandı. Beyaz noktanın başına geçen Marco, topu filelerle buluşturdu. 33



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Sarper Barış Saka xx, Önder Yılmaz xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Adanaspor: İrfan Can xx, Veli xxx, Hakan xx, Giorgi xx, Sinan xx, Enes xx (Özgür dk. 67 x), Serhat xx, (Moussa dk. 74 x), Furkan xx, Renan xxx, Rodrigues xx (Utku dk. 62 x), Eze xxx

Yedekler: Goran, İsa, Serdar, Eren, Okan

Teknik Direktör: Levent Eriş

Altay: Emre x, Deniz x (Oğuz Han dk. 67 x), Deyrinio xx, Lopez xx, Andreas xx (Leandro dk. 78 x), Anton xxx (Eren dk. 88 ?), Marco xxx, Abdülkerim xx, Erhan x, Gençer xx, Özgür xx

Yedekler: Aydın, Hüsamettin, Yılmaz, Cenk, İbrahim, Mustafa

Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar

Goller: Eze (dk. 11), Renan (dk. 36), Veli (dk. 67) (Adanaspor), Marco (dk. 17 ve 90 pen.), Anton (dk. 45) (Altay),

Sarı kartlar: Marco, Aldülkerim, Deyrinio, Anton (Altay), Levent Eriş, Furkan, İrfan, Renan (Adanaspor)

ADANA 29 Eylül 2019 Pazar İMSAK 05:05

GÜNEŞ 06:25

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:56

AKŞAM 18:34

YATSI 19:48

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.