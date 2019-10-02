Adana'da uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı Bir eve yapılan baskında 195.46 gram eroin ele geçirildi

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Adana'da bir eve yapılan operasyonda 195.46 gram eroin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi'nde bir evde eroin olduğu bilgisine ulaştı. Eve yapılan operasyonda, 195.46 gram eroin ele geçirildi. Evde bulunan Nihat C. (21) ve Yusuf Can Ü. (27) gözaltına alındı.

Emniyete götürülen zanlılar sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:33

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