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Adana Valisi Mahmut Demirtaş, "Kemerin Ses Getirsin" yarışmasını kazanan Yaren’e scooter hediye etti.

İçişleri Bakanlığı tarafından ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalığın oluşturulması amacıyla Kurban Bayramı dönemini kapsayacak şekilde 931 Ağustos 2019 tarihleri arasında Türkiye genelinde “Kemerin Ses Getirsin” yarışması düzenlendi.

Adana’dan çektiği kısa görüntülerle yarışmaya katılan minik Yaren, ödül almaya hak kazandı. Yaren’in kazandığı pembe scooterını Vali Demirtaş verdi.

ADANA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:33

İKİNDİ 15:53

AKŞAM 18:29

YATSI 19:43

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