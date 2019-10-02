Adana'da cinayet

'İyi ki doğdun, seni çok seviyorum'

ADANA'da, tartıştığı 2 kuzeni tarafından tabancayla başından ve göğsünden vurulan Eray Demir K., kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Olay Seyhan ilçesi Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. Eray Demir K., aralarında husumet bulunan kuzenleri H.K. ve A.K. ile sokak ortasında tartışmaya başladı. Kavganın büyümesi üzerine Eray Demir K. kuzenleri tarafından tabancayla başından ve göğsünden vuruldu. Özel hastaneye kaldırılan Eray Demir K., burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis motosikletle kaçan şüphelilerin peşine düştü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



ADANA 02 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:08

GÜNEŞ 06:27

ÖĞLE 12:33

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AKŞAM 18:29

YATSI 19:43

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