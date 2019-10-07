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Anneleri vekalet vermediği için okula gidemiyorlar Adana’da 5 yıl önce eşini ve iki çocuğunu terk ...

İHA

Adana'da 5 yıl önce eşini ve iki çocuğunu terk eden annenin çocukları, babaanneye vekalet verilmediği için okula gidemiyor.

Anneleri vekalet vermediği için okula gidemiyorlar Adana’da 5 yıl önce eşini ve iki çocuğunu terk eden annenin babaanneye vekalet vermediği için çocukları okula gidemiyor Emrah Ağırman: "Anne sen bu kadar kötü müsün, sen bizi bırakıp gittin seni sevmiyorum" Kadriye Ağırman: "Okuyup doktor olmak istiyorum ama annem vekalet vermediği için okuyamıyorum"

Adana’da 5 yıl önce eşini ve iki çocuğunu terk eden annenin çocukları, babaanneye vekalet verilmediği için okula gidemiyor.
Şehriban T. (32) ile tamirci Cumali Ağırman (37) bundan 11 yıl önce evlendi. Bu evlilikten çiftin Kadriye (9) ve Emrah (8) ismini verdikleri iki çocukları oldu. Ancak 5 yıl önce anne Şehriban T. eşini ve iki çocuğunu terk etti. Çocuklara babaanne Kadriye Ağırman (56) bakmaya başladı. Boşanma davasında ise mahkeme velayeti anneye verdi. Bu nedenle çocukların adresi annesinin yaşadığı Tokat'ta görünüyor. Çocukların ise okuma yaşadığı geldiğinde Adana'da oturan babaanne onları mahallesindeki okula götürdü ancak adresleri Tokat gözüktüğü için okula alınmadılar. Bu nedenle babaanne çocukların annesini arayarak "Çocukların velayeti sende olduğu için okula gidemiyor. Sen bana vekalet ver ben de bu çocukları bizim burada göstereyim okula gitsinler" dedi. Ancak aradan 3 yıl geçmesine rağmen anne ne çocukları gelip aldı ne de vekalet verip çocukların okula gitmesini sağladı. Şimdi biri 3. sınıfta diğeri de 2. sınıfta olması gerekirken onlar annesinin vekalet inadı yüzünden okula hiç başlayamadılar.
Babaanne Ağırman yaptığı açıklamada, "Çocukların annesi bırakıp gitti 5 buçuk yıldır ben bakıyorum. Çocukların annesi vekaleti de vermedi bana, aynı zamanda maddi anlamda sıkıntım var bu yüzden okula yollayamıyorum. Okula başvuru yaptım ama vekaleti getirin kayıtlarını yapalım diyorlar. Gelinimle telefonda görüştüm 'mahkeme olsun ben gelip vekalet vereceğim' dedi ama mahkeme günü geldiğinde gelmedi" diye konuştu. Ağırman kendisinin de okumadığını bu nedenle çok zorluk çektiğine dikkat çekerek şunları kaydetti:
"Mesela çarşıya çıkamıyorum, dolmuşa binemiyorum hep sıkıntı çekiyorum o yüzden çocukları okutmak istiyorum. Ben çocukları yanımda istiyorum yani yurtta okusun derlerse kabul etmem. Anneleri bir ara istedi ben de çocuklara sordum 'gidecek misiniz' diye ama istemediler."
Kız çocuğu Kadriye Ağırman ise, "Annem vekaleti vermediği için okula gidemiyoruz. Ninem bizi okutmak için küpesini sattı ama vekalet istedikleri için okula gidemiyoruz. Annemi kaç defa aradık konuştuk ama vekalet vermiyor yani okula gitmemizi istemiyor. Ben 9 yaşındayım şu an okusaydım 3’üncü sınıfta olurdum. Okuyup doktor olmak istiyorum. Mahalleden arkadaşlarımı okula giderken görüyorum ve çok üzülüyorum. Okuma bilmediğim için bir yere giderken zorlanıyorum. Anneme buradan söylüyorum 'neden vekaletimizi vermiyorsun o kadar kötü bir insan mısın'" dedi.
Emrah Ağırman ise okula gitmeyi çok istediğini belirterek, "Ama annem vekaleti vermiyor. Okumamız için para gerekiyordu nenem de küpesini sattı ama annem vekalet vermediği için gidemedik. Okuyup polis olmak istiyorum. Okula gidemiyorum diye arkadaşlarım bana gülüyorlar. Anneme buradan söylüyorum, 'vekaleti vermediğin için okula gidemiyorum arkadaşlarım bana gülüyor. Sen bu kadar kötü müsün bize bakmadın kaçıp gittin ben seni hiç sevmiyorum'" diye konuştu.
Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri ise çocukların adresinin Adana olmadığını ayrıca velayetinin annelerinde olduğunu, onun izni olmadan başka bir adrese kayıt yapılamayacağını bildirdi.

ADANA

07 Ekim 2019 Pazartesi

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