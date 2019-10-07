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YORUM KURALLARINI OKUDUM

Kocasını öldürten kadın, kızına düğün yapmış

DHA

ADANA'da, 2006'da sevgilisi Serdar Tayaksi (48) ile iş birliği yaparak eşi İbrahim Vural'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini yakan Fitnat Vural'ın (51), cinayetten sonra kızını evlendirip, düğünde eğlendiği fotoğraf ortaya çıktı.

ADANA'da, 2006'da sevgilisi Serdar Tayaksi (48) ile iş birliği yaparak eşi İbrahim Vural'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra cesedini yakan Fitnat Vural'ın (51), cinayetten sonra kızını evlendirip, düğünde eğlendiği fotoğraf ortaya çıktı.
Olay, 5 Ekim 2006'da Seyhan ilçesi Hadırlı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Fitnat Vural'ın kız kardeşi, ablasını bir gece kulübünde Serdar Tayaksi ile tanıştırdı. Eşi İbrahim Vural'ın şehir dışında çalışmasını fırsat bilen Fitnat Vural ve Serdar Tayaksi, iddiaya göre sık sık birlikte olmaya başladı. Bir süre sonra şehir dışından eve gelen İbrahim Vural, eşinin gece dışarı çıkmasından şüphelenerek takibe başladı. İbrahim Vural, Fitnat Vural ve Serdar Tayaksi'yi yakalayınca tartışma çıktı. Eve gelen İbrahim Vural, eşini döverek, "Beni bu adamlamı aldatıyorsun, ikiniz de içki kokuyorsunuz" dedi. Bunun üzerine Fitnat Vural, Serdar Tayaksi'yi arayıp, "Gel beni al, bu adam artık bizim rahat rahat dolaşmamıza izin vermez. Sen bunu öldür" dedi.
Daha sonra bir otelde buluşan Fitnat Vural ve Serdar Tayaksi, İbrahim Vural'ı öldürmek için plan yaptı. Eve giden Serdar Tayaksi, İbrahim Vural'ı bıçakladı. Kanlar içinde kalan adam öldü. Bu sırada, evde Fitnat ve İbrahim çiftinin 2 çocuğunun uyuduğu öğrenildi. Vural'ın cesedini önce poşetlere ardından çarşafa saran zanlılar, daha sonra  cesedi otomobilin arka koltuğuna koydu. Bu sırada Fitnat Vural, "Bu cesedi yakalım" dedi. Serdar Tayaksi, "Hayır yakarsak, çok koku ve duman çıkar. Bizi hemen yakalarlar, bence gömelim" dedi. Ancak şüpheliler cesedi yakmaya karar verdi. Akaryakıt istasyonunda benzin alan Fitnat Vural ile Serdar Tayaksi, cesedi Hadırlı Mahallesi'nde bulunan bir çöp alanına getirdi. Fitnat Vural, öldürttüğü eşinin üzerine benzin dökerek cesedi yaktı. Bir süre sonra, ortaya çıkan koku ve dumandan korkan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Bölgede bulunan bir çöp toplayıcısının cesedi fark etmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri geldi. Cesedin üzerinde kimlik çıkmaması üzerine ekipler, cinayetin faili meçhul olduğunu kayıtlara geçti. İbrahim Vural'ın cesedi ise, kimsesizler mezarlığına defnedildi.
Cinayetin ardından Fitnat Vural ve sevgilisi Serdar Tayaksi, yakalanmamak için plan kurdu. Eşi İbrahim Vural'ın Kayseri'de iş bağlantısını olduğunu söyleyen Fitnat Vural kayıp başvurusunda bulunacağını söyledi. Fitnat Vural, Serdar Tayaksi'nin Kayseri'ye gitmesini ve oradan kendisini ankesörlü bir telefondan aramasını istedi. Tayaksi'nin Kayseri'den araması üzerine şüpheli kadın, 12 Ekim 2006'da Kayseri polisine giderek, eşinin kendisini aradığını, eve gelmedini ve kayıp olduğunu başvurusunu yaptı. Polis araştırmaları sonucu İbrahim Vural'ın izine rastlamadı. Bu sırada Fitnat Vural, 2009 ve 2010 yılında tekrar polise giderek, eşinin kendisini aradığını başka bir kadınla yaşamaya başladığını söyledi.
2019'DA DOSYA YENİDEN AÇILDI
Kayseri polisi, 9 yıldır kayıp olan İbrahim Vural'ın dosyasını yeniden açtı. Geçen ay Kayseri polisi, Vural'ın ikamet adresinin Adana'da olduğunu saptayarak dosyayı Adana İl Emniyet Müdürlüğü'ne devretti. Bunun üzerine Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, özel ekip kurulması talimatını verdi. Cinayet Büro Amirliği polisleri de, İbrahim Vural'ın yakınlarını incelemeye alarak aynı zamanda 2006 yılında öldürülen kişileri araştırmaya başladı. Jandarma bölgesinde yanmış halde bulunan isimsiz bir cesedin kimsesizler mezarlığına defnedildiğini öğrenen polis, İbrahim Vural'ın annesinden 'DNA' örneği aldı. Mezarın açılması sonucu cesedin İbrahim Vural'a ait olduğu saptandı. Ekipler, bunun üzerine İbrahim Vural'ın eşinin geriye dönük cep telefonu kayıtlarını inceledi. Aynı zamanda Fitnat Vural'ın Serdar Tayaksi ile ilişkisi olduğu da saptandı. İbrahim Vural'ın 5 Mayıs'ta öldürüldüğünden emin olan polisler, eşi Fithat Vural'ın 2009 ve 2010 yılında telefonda görüştüğüne yönelik başvuruları olduğunu da öğrendi. Fitnat Vural'ın yalan söylediğini anlayan polisler, şüpheli kadını gözaltına aldı. Sorgusunda cinayeti itiraf eden kadının, olayı 4 yıl önce ayrıldığı erkek arkadaşı Serdar Tayaksi ile birlikte işlediklerini iddia etti. Fitnat Vural'ın öldürttüğü kocasının emekli maaşını 13 yıl boyunca barlarda harcadığı öğrenildi. Polis tarafından yakalanan 2 çocuk babası Serdar Tayaksi'nin ayrıca Fitnat Vural'dan olaydan sonra sürekli para istediği de öğrenildi. Emniyette sorguları tamamlanan Serdar Tayaksi ve Fitnat Vural, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.
FOTOĞRAFI OLAY OLDU
Sevgilisi ile birlikte kocasını öldürten Fitnat Vural'ın kızını evlendirdiği ve düğünde eğlendiği fotoğrafı sosyal medyada paylaştığı ortaya çıktı. Ne zaman çekildiği belli olmayan fotoğrafta Vural'ın kızı ve damadı ile gülerek poz verdiği görüldü.FOTOĞRAF
 

ADANA

07 Ekim 2019 Pazartesi

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