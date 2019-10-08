Bu da üçüz muz

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Mersin'in Anamur ilçesinden getirilen üçüz muz, görenleri şaşırttı.

Mersin'in muzuyla meşhur ilçesi Anamur'dan Adana'ya satılmak için getirilen muzlar arasında büyüklüğüyle bir muz dikkat çekti. Muzun kabuğu soyulduğunda ise birbirine yapışık halde 3 muzun çıkması görenleri hayrete düşürdü.

ADANA 08 Ekim 2019 Salı İMSAK 05:13

GÜNEŞ 06:32

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