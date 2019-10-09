Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi Kebapçı Yaşar Aydın, Adana Lezzet Festivali'ne yoğun ilgi olduğunu ve festival boyunca 30 ton et tüketildiğini söyledi Aydın: "Bütün esnaf mutluydu, herkes iş yaptı"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi Kebapçı Yaşar Aydın, Adana Lezzet Festivali'ne yoğun ilgi ...

İHA

Adana'da 3 gün süren Lezzet Festivali'nde 30 ton et tüketildi. Kentte 20 yılı aşkın süredir kebapçılık yapan ve festivalde stant açan kebapçı Yaşar Aydın, festivale büyük rağbet olduğunu ve festival boyunca 30 ton et tüketildiğini söyledi.

Adana’da 3 günde 30 ton et tüketildi Kebapçı Yaşar Aydın, Adana Lezzet Festivali'ne yoğun ilgi olduğunu ve festival boyunca 30 ton et tüketildiğini söyledi Aydın: "Bütün esnaf mutluydu, herkes iş yaptı"

Adana’da 3 gün süren Lezzet Festivali’nde 30 ton et tüketildi. Kentte 20 yılı aşkın süredir kebapçılık yapan ve festivalde stant açan kebapçı Yaşar Aydın, festivale büyük rağbet olduğunu ve festival boyunca 30 ton et tüketildiğini söyledi.
Adana Valiliğinin ev sahipliğinde “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla Büyükşehir Belediyesi, ilçe belediyeleri ve odaların destekleriyle düzenlenen 'Adana Lezzet Festivali'ne bu yıl 270 bin kişi katıldı. Türkiye ve dünyanın dört bir yanından festival için gelen misafirler, Adana kebabına ve geleneksel yemeklere hayran kaldı. 3 gün süren festivalde kebap stantlarında vatandaşlara Adana’nın eşsiz lezzetlerinden biri olan Adana kebabı sunuldu. Geçen yıl 15 ton etin tüketildiği festivalde bu yıl yoğun katılımla et severler 30 ton et tüketti.

“Adana’ya yakışacak bir festivaldi”
Yaşar Aydın, bu yıl Lezzet Festivali’nin geçen yıla göre daha iyi olduğunu ifade ederek, “Çok güzel bir festival atlattık. Öncelikle Vali Mahmut Demirtaş’a çok teşekkür ederim. Gerçekten çok büyük katkıları oldu. İnsanlarımız aradığı her şeyi 1 günde buldu. Aylarca arayıp da bulamadığı lezzetleri bir günde tattı. Çünkü hepsi bir aradaydı. Çok yoğun ilgi vardı. Resmi rakamlar 270 bin ama daha fazlası vardı. 300 bin kişi vardı. Et 30 ton rahat gitmiştir. Ben tek başıma 3 ton sattım. Kuyruk vardı hep. Herkes neşeliydi. İsteyen oyun alanına gidip oynuyor, isteyen geziyordu. Adana’ya yakışacak bir festivaldi” diye konuştu.

“Adana’da kebap yiyen başka yerde yiyemez”
Adana’nın hak ettiği yere gelmesi için herkesin çalışması gerektiğini aktaran Aydın, “Adana hak ettiği yere gelecek ve geldi. Çünkü bu kadar festival yapılıyor her yerde ama bu kadar talep hiçbir yerde yok. Adana farklı. Adana’da kebap yiyen başka yerde yiyemez. Bütün esnaflarımız mutluydu. Herkes iş yaptı. Adana’mız için hepimiz bir olalım, birlik olalım. Lezzet için herkesin birlikte ve beraber olması lazım. Gez dünyayı ye Adana’yı” ifadelerini kullandı.

ADANA

09 Ekim 2019 Çarşamba

  • İMSAK 05:14
  • GÜNEŞ 06:33
  • ÖĞLE 12:31
  • İKİNDİ 15:46
  • AKŞAM 18:19
  • YATSI 19:33
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç örgütüne operasyon
YEREL HABERLER Adana merkezli 5 ilde, 800 polisle silahlı suç ...
Adana Valiliğinden Sözütek'e "sayısal" cevap Valilik, son 10 yıl içerisinde 25 esnafın kepenk kapattığını ileri sürerek kara tablo çizen Adana ESOB Başkanı Nihat Sözütek'e, aynı dönemde 51 bin 765 işletmenin de faaliyete geçtiğini belirterek yanıt verdi
YEREL HABERLER Adana Valiliğinden Sözütek'e "sayısal" cevap Valilik, ...
Adana merkezli 5 ilde 800 polisle dev çete operasyonu: 74 gözaltı kararı Çete operasyonu kapsamında gözaltına alınan zanlılar arasında cezaevi müdürü ile polisinde olduğu öğrenildi
YEREL HABERLER Adana merkezli 5 ilde 800 polisle dev çete ...
Borçlanmaya "şartlı evet" Geçen ay meclis toplantısında borçlanmaya karşı çıkan Adana Büyükşehir Belediyesi Meclisi, yeniden gündeme getirilen borçlanma yetkisi isteğine işçilerin tüm alacaklarına ödemek şartıyla yeşil ışık yaktı CHP Grubu tarafından yeniden getirilen 169 milyon liralık borçlanma yetkisi talebi gündemin birinci maddesi olarak kabul edildi ve teklif ilgili komisyona oybirliğiyle havale edildi
YEREL HABERLER Borçlanmaya "şartlı evet" Geçen ay meclis ...
Kuyumcular altın fiyatlarını öngöremiyor Donald Trump’ın tweeti sonrası altın fiyatları yükselişe geçti Adana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, piyasanın Suriye olaylarının nasıl biteceğini tahmin edemediği için fiyatta istikrarsızlık olduğunu belirtti
YEREL HABERLER Kuyumcular altın fiyatlarını öngöremiyor Donald ...
Adana'da "Müzede Caz" etkinliği
YEREL HABERLER Adana'da "Müzede Caz" etkinliği
Adana’da dans şöleni başlıyor 19 ülkenin dansçıları Adana’da yarışacak
YEREL HABERLER Adana’da dans şöleni başlıyor 19 ülkenin dansçıları ...
Torbacılara şafak baskını havadan görüntülendi Adana'da torbacılara yönelik yapılan şafak baskınında 16 zanlı gözaltına alındı
YEREL HABERLER Torbacılara şafak baskını havadan ...
Öğrencilerle patilerin buluşması
YEREL HABERLER Öğrencilerle patilerin buluşması
Ceyhan'da asfalt çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ceyhan'da asfalt çalışmaları sürüyor
İstanbul'da öldürülen engelli gencin katil zanlısı Adana'da yakalandı
YEREL HABERLER İstanbul'da öldürülen engelli gencin katil zanlısı ...
Şırdana yoğun ilgi
YEREL HABERLER Şırdana yoğun ilgi
Şanlıurfalı öğrenciler Adana'da "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şanlıurfa’dan Adana’ya gelen 40 öğrenci Adana Valiliğini ziyaret etti
YEREL HABERLER Şanlıurfalı öğrenciler Adana'da "Biz Anadoluyuz" ...
Sağır ve dilsiz genci öldürenler de sağır ve dilsiz çıktı İstanbul’da kaybolduktan sonra bıçaklanarak öldürülüp yakılan sağır ve dilsiz genci biri kadın iki sağır ve dilsiz şahsın önce boğazını kesip sonra da yakarak öldürdüğü belirlendi Katil zanlısı kadın Adana polisi tarafından yakalanıp, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Sağır ve dilsiz genci öldürenler de sağır ve dilsiz ...
Relaktasyon emzirme kabusunu sona erdirdi Adana’da Relaktasyon Polikliniği sayesinde anne, bebeğini doğurduktan 18 gün sonra emzirmenin mutluluğunu yaşadı Seyhan Devlet Hastanesi Marsa Kadın Hastalıkları ve Doğum Ek Hizmet Binası bünyesinde Adana’da ilk kez açılan Relaktasyon Polikliniği, emzirme sorunu yaşayan annelere hizmet veriyor
YEREL HABERLER Relaktasyon emzirme kabusunu sona erdirdi Adana’da ...
Bu da üçüz muz
YEREL HABERLER Bu da üçüz muz
Adana'da 1 ayda 2 bin 807 araç trafikten men edildi
YEREL HABERLER Adana'da 1 ayda 2 bin 807 araç trafikten men edildi
Adana'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Adana'da uyuşturucu operasyonu: 21 gözaltı kararı
Mobilyacılar, yurt dışı alım heyetiyle buluştu Adana Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Yücel Bayram: "Bu buluşmalar dünya pazarına açılmamızın anahtarı olacak"
YEREL HABERLER Mobilyacılar, yurt dışı alım heyetiyle buluştu Adana ...
Adana'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
YEREL HABERLER Adana'da PKK/KCK operasyonu: 6 gözaltı
Adanaspor’da Levent Eriş ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Adanaspor’da Levent Eriş ile yollar ayrıldı
Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın: 21 gözaltı kararı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına şafak vakti baskın: 21 ...
PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi gözaltına alındı Adana'da PKK/KCK operasyonu: 1’i çocuk 6 gözaltı Operasyonda yakalanan zanlıların PKK’ya kırsalda eleman temin ettiği ve para topladıkları öğrenildi
YEREL HABERLER PKK/KCK adına polise molotof ve EYP atan 6 kişi ...
Başkan Aydar: "Birlikte kalıcı hizmetler yapacağız"
YEREL HABERLER Başkan Aydar: "Birlikte kalıcı hizmetler yapacağız"

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X