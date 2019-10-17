Pazarcıların yer kavgası: 5 yaralı

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ADANA'da, pazarcılar arasında çıkan yer kavgasında 5 kişi yaralandı. Pazar, geçici olarak kapatıldı.

Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde kurulan pazarda, yer meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Ancak tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 pazarcının hafif şekilde yaralandığı kavga sırasında vatandaşlar korkuyla pazar yerini terk etti. İhbar üzerine bölgeye çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polisler, kavgaya karışanları gözaltına aldı. Zabıta ekipleri de pazar girişinde durarak, alışveriş için gelen vatandaşları geri gönderdi. Pazar, geçici olarak kapatılırken, kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı.FOTOĞRAF





ADANA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

GÜNEŞ 06:41

ÖĞLE 12:29

İKİNDİ 15:37

AKŞAM 18:08

YATSI 19:22

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