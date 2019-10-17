Çukurova Racing Takımı 4 kupayla döndü

İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen dünyanın en nitelikli mühendislik yarışmalarından "Formula Student Andorra" yarışlarında genel klasmanda ikinci olan Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Otomotiv Mühendisliği Bölümü bünyesinde kurulan Çukurova Racing Takımı, Vali Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti.

8 ülkeden 18 üniversite takımının katıldığı yarışmada genel klasmanda ikinci olan Çukurova Racing Takımı, 0100 km/h etabı yarışında birinci gelerek, "hızlanma yarışı" dalında birincilik kupası kazandı. Ayrıca statik ve dinamik etaplarında da ikincilikler elde ederek, toplam 4 kupa ile yarışmayı tamamladı.

Ziyarete gelen misafirleriyle tek tek ilgilenen Vali Mahmut Demirtaş, takımı çok çalışarak elde etkileri bu başarılardan dolayı tebrik etti ve başarıların ülke ve kent adına gurur verici olduğunu dile getirdi.

"İyi bir eğitim sonucunda genç neslimizinn başarılı olamayacağı hiçbir alan yoktur" diyen Vali Demirtaş, İspanya'da gerçekleştirilen ve 8 ülkeden 18 üniversite takımının katıldığı yarışmada Çukurova Üniversitesi, “Çukurova Racing Takımı”nın elde etmiş olduğu başarıların bunun en iyi örneklerinden biri olduğunu ifade etti.

Çukurova Racing Takımı Teknik Sorumlusu ve araştırma görevlisi Şafak Yıldızhan, "Avrupa'nın en iyi takımlarıyla verdiğimiz başa baş mücadeleden ülkemiz adına gururla çıktık” diyerek desteklerinden dolayı Vali Mahmut Demirtaş’a teşekkür etti.

ADANA 17 Ekim 2019 Perşembe İMSAK 05:21

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