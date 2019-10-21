Lüks otomobilden kaçak sigara çıktı

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Adana'da polisin şüphelenip durduğu lüks otomobilden kaçak sigara ve pipo tütünü çıktı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri D400 uygulama alanında görev aldı. Polis, uygulama alanından geçen bir otomobilden şüphelenip durdurdu. Polis otomobilde yaptığı aramada bin 65 paket kaçak pipo tütünü ve 267 paket kaçak sigara ele geçirdi. Polis otomobilin torpido, bagaj, koltuk kılıfı ve kapı döşemesi içinde kaçak sigara ve tütün çıkmasına şaşırdı. Polis otomobil sürücüsü S.B.'yi gözaltına aldı.

ADANA 21 Ekim 2019 Pazartesi İMSAK 05:25

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