Lösemili çocuklar Başkan Çetin ile tanıştı

Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) Adana İl Koordinatörü Sevtap Öz, tedavi gören bir grup çocukla birlikte Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin’i ziyaret ederek, 28 Kasım tarihleri arasındaki Lösemili Çocuklar Haftası’nda yapılacak etkinliklerle ilgili bilgi verdi. Başkan Soner Çetin, hafta dolayısıyla yapılacak etkinliklere her türlü katkıyı yapmaya hazır olduklarını söyledi.

LÖSEV Adana İl Koordinatörü Sevtap Öz, tedavi gören bir grup çocukla birlikte Soner Çetin’i makamında ziyaret etti. Öz, etkinlikler çerçevesinde 3 Kasım’da Uğur Mumcu Meydanı’ndan Atatürk Parkı’na kadar yürüyüş planladıklarını ve Atatürk Anıtı’na çelenk koymak istediklerini belirterek, bu konudaki çalışmaların sürdürüldüğünü anlattı. Öz, ayrıca okullarda lösemi ile ilgili toplantılar yapmak istediklerini kaydederek, “Amacımız çocukların bu konuda bilinçlenmesini sağlamak. Ayrıca kamuoyunu da bilgilendirmeyi amaçlıyoruz. Lösemi bulaşıcı bir hastalık değildir. Çocuklar maske taktığı için toplumda bulaşıcı hastalık olduğu yönünde bir kanı var. Bu doğru değil. Aksine çocuklar dışarıdan gelebilecek enfeksiyonlara karşı maske takıyor” dedi.

Çocukların Başkan Soner Çetin’le tanışmak istediklerini bu nedenle ziyareti gerçekleştirdiklerini belirten Sevtap Öz, ayrıca Başkan Çetin’den etkinlik duyuruları ile ilgili katkı sağlamasını istedi.

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de hafta dolayısıyla yapılacak etkinliklere imkanlar doğrultusunda her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını söyledi.

Ziyarette Başkan Çetin, çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

ADANA 23 Ekim 2019 Çarşamba İMSAK 05:26

GÜNEŞ 06:46

ÖĞLE 12:28

İKİNDİ 15:31

AKŞAM 18:00

YATSI 19:15

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.