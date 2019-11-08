TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Eskişehirspor: 3

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TFF 1. Lig’in 11. haftasında Adana Demirspor evinden Eskişehirspor’u ağırladı. Karşılaşma 32 Eskişehirspor’un üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar

6. dakikada Eskişehirspor’da Milinkovic’in verdiği asistle Sekidika sağ kanattan topu alarak Adana Demirspor’un ağlarıyla buluşturdu. 01

8. dakikada Adana Demirspor meşin yuvarlağı Volkan Şen ile Eskişehirspor’un ceza sahasına kadar götürdü. Karambole pozisyonda Eskişehirspor’da Mevlüt topa dokunarak meşin yuvarlağı kendi kalesinin ağlarıyla buluşturdu. 11

48. dakikada Eskişehirspor’da orta sahadan topu alan Sissoko Adana Demirspor’un ceza sahasına kadar götürerek meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 12

51. dakikada Adana Demirspor’da sol kanattan Mustapha’nın ortası sonucu topla buluşan Stokes, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 22

62. dakikada Eskişehirspor’da karambolden topu alan Milinkovic, topu Adana Demirspor’un kalesine gönderdi. 23



Stat: 5 Ocak Fatih Terim

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Baran Eraslan x, Bersan Duran x

Adana Demirspor: Emrullah xx, Hakan xx, Rassoul xx, Adil xx, Orhan xx, Traore xx, Sinan xx (Kosecki dk. 65 x), Vedat xx, Levent xx (Samed Ali dk. 51 x), Volkan x (Mustapha dk. 35 x), Stokes xxx

Yedekler: Kurtuluş, Semih, Emre, Tevfik, Musa, Yusuf, Barış

Teknik Direktör: Uğur Tütüneker

Eskişehirspor: Ekrem xx, Feyzi xx, Cemali xx, Mevlüt x (Sezgin dk. 63 x) , Berkay xx, Furgan xx (Alperen dk. 62 x), Kamal xx, Mehmet xx, Sissoko xxx, Sekidika xxx, Milinkovic xxx (İbrahim dk. 82 ?)

Yedekler: Melih, Erdal, Furkan, Hakan, Hasan, Tolga, Metehan

Teknik Direktör: Coşkun Demirbakan

Goller: Sekidika (dk. 6), Sissoko (dk. 48) (Eskişehirspor), Mevlüt (dk. 8 k.k.), Stokes (dk. 51) (Adana Demirspor)

Sarı Kart: Kosecki (Adana Demirspor)

ADANA 08 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:41

GÜNEŞ 07:02

ÖĞLE 12:27

İKİNDİ 15:18

AKŞAM 17:43

YATSI 18:59

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