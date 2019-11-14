Dev kuruluşlar asfalt yola kavuştu

Adana Büyükşehir Belediyesi ve Ceyhan Belediyesi’nin iş birliği ile alt yapı çalışmaları tamamlanan Sarımazı Çevre Yolu’na 5 kilometre uzunluğunda sathi kaplama asfalt yapıldı.

Yatırım, üretim ve dışsatımı artıran Serbest Bölge, ülke ekonomisine yön veren Enerji İhtisas Bölgesi, BOTAŞ, Toros Gübre ve Ceyhan Organize Sanayi gibi önemli ekonomik kuruluşlara giden Sarımazı Çevre Yolu nihayet asfaltla buluştu. Yol çalışmaları tamamlandığında ülke ekonomisinde önemli rol oynayan sanayi kuruluşlarının D400 karayoluna bağlantısı sağlanmış olacak.

Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, yaptığı açıklamada, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar’ın Ceyhan’a verdiği değeri her an yanımızda hissediyoruz. Sarımazı Çevre Yolu’nda yapılan çalışma sadece basit bir asfalt çalışması değil. Burada yapılan yol çalışması hem Ceyhan hem de ülke ekonomisine can verecek nitelikte. Enerji İhtisas Bölgesi, BOTAŞ, Toros Gübre ve Ceyhan Organize Sanayi gibi önemli ekonomik kuruluşları D400 karayoluna bağlayan Sarımazı Çevre Yolu Ceyhan ekonomisi için yapacağımız önemli atılımlardan sadece bir tanesi. Ceyhan’ı her alanda olduğu gibi ekonomik alanda da güçlü bir hale getirmek için çalışmalarımız devam edecek" dedi.

ADANA 14 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 05:46

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