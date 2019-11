Teknosa büyümesini sürdürüyor: 201´inci mağazasını Adana´da açtı

1 milyar dolarlık et

Sabancı Holding iştiraklerinden teknoloji perakende şirketi Teknosa büyümesini yeni mağaza yatırımlarıyla sürdürüyor. Şirket bu kapsamda Türkiye´deki 201, Adana´daki 6´ıncı mağazası açtı.Adana 01 Burda AVM içerisindeki bin metrekarenin üzerinde alana sahip yeni mağazanın açılışına Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan ve icra kurulu üyeleri katılım sağladı. Mağazada telefondan aksesuara, televizyondan bilgisayara, kişisel bakımdan küçük ev aletlerine kadar birçok teknoloji ürünü müşterilerin beğenisine sunuldu. Mağazasının açılışında konuşan Teknosa Genel Müdürü Bülent Gürcan, Adana şehrinin Sabancı Holding ve Teknosa için özel bir anlamı olduğunu vurgulayarak, "Teknosa´nın Türkiye´de 19 yıldır tüketiciyi en iyi anlayan markalardan biri olması, bu süreçte tüketiciyle kurduğu güven ilişkisi ve her zaman değişikliklere adapte olan dinamik yapısı; teknolojiyi, yenilikçiliği ve gelecek potansiyeli yüksek işleri merkezine alan Sabancı Topluluğu´nda çok önemli bir değeri temsil ediyor. Bugün de Sabancı Holding´in doğduğu kent olan Adana´ya yatırım yapmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu açılışımızla birlikte, mağaza sayımızı Adana´da 6´ya, Türkiye´de ise 201´e ulaştırdık. Teknosa olarak çoklu kanalda teknoloji ürünlerine erişimi daha kolay ve keyifli hale getirmek, müşterilerimize en iyi deneyimi sunmak için yatırımlarımıza devam edeceğiz" şeklinde açıklamada bulundu.ADANALILAR TEKNOLOJİYİ SEVİYORTeknosa ve Adana ilişkisinin, Teknosa´nın kuruluş yılına uzandığını ifade eden Bülent Gürcan, buradaki ilk mağazanın 2000 yılında yine kasım ayında açıldığını söyledi. Gürcan sözlerine şöyle devam etti:"Teknosa´nın Adana hikayesi 19 yıl önce 153 metrekarelik ufak bir mağaza ile başladı. Daha sonra Teknosa´nın ilk büyük metrekareli mağazasını da ilk Adana´da açtık. Adana mağazamız ilk açıldığında ilk satılan ürün saç kurutma makinesiydi. 14 milyon liralık bir bedelle satılmıştı. 100´üncü mağazamızı da Adana´da açmıştık. Bugün geldiğimiz noktada ise 7 bin metrekarenin üzerinde toplam alana sahip 6 mağazaya ulaştık. Son açılan mağazamızdakilerle birlikte toplam istihdam ettiğimiz kişi sayısı da 86´ya ulaştı. Adanalı teknoloji sever müşterilerimize ilk günkü heyecan ve özenle teknolojiye dair her şeyi ulaştırıyoruz. 2019 yılının ilk 9 ayında Adana´da aynı mağazalarda büyümemiz, toplam büyümemizin de üzerinde yüzde 21 olarak gerçekleşti. Büyüme rakamları Adanalıların teknolojiyi çok sevdiğini ve bizim Adana´ya yaptığımız yatırımların değer bulduğunu gösteriyor. Türkiye´de ise ilk 9 ayın rakamlarına göre yüzde 13´lük büyüme gerçekleştirdik. Bu da pazarın ortalamasının oldukça üzerinde."AÇILIŞA ÖZEL KAMPANYALARŞirket tarafından açılışa özel bir de kampanya düzenlendi. Bu kapsamda televizyondan akıllı telefona, notebooktan küçük ev aletlerine kadar birçok farklı teknoloji ürününde yüzde 40´a varan indirim kampanyası gerçekleştiriyor. 14-17 tarihlerinde geçerli olacak kampanya hakkında bilgilendirmede bulunan şirket şu açıklamayı yaptı:"Philips 32 inç Uydu Alıcı Full HD Led TV, bin 199 liralık indirimli fiyatının yanı sıra 1 yıllık ek garanti ve Preo Savaşan Drone hediyesiyle satışa sunuluyor. Evine uygun daha geniş TV isteyenler Samsung 55 inç 4K OLED TV´ye 2.000 TL´lik indirimle 6 bin 999 liradan sahip olabilecekler. iPhone 7 Plus akıllı telefon ve Samsung Galaxy A50 akıllı telefon ise 450 liralık indirimle tüketicilerle buluşacak. `Teknoloji hep yanımda olsun´ diyenler için Lenovo Intel i5 işlemcili notebook bin 200 liralık indirimle birlikte 2 bin 999 liraya satışa sunuluyor. Philips Power Pro City Torbasız süpürge yüzde 35 oranında indirimle 679 liraya satılırken, Braun Erkek Bakım Kiti ise 249 liralık avantajlı fiyatıyla kişisel bakımına özen gösteren tüketicileri bekliyor. Çocuklarını sevindirmek isteyenler için 239 lira değerindeki Preo Savaşan Drone ise stoklarla sınırlı olarak sadece 1 Türk lirası."



