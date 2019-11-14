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Soner Çetin: "Belediyelerin gelirleri yetmiyor" Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi ...

İHA

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her ay düzenli maaş ödeyen Çukurova Belediyesi'nin İller Bankası'nda gelen paraların azlığının yanında SGK ve vergi kesintilerinin yapılması nedeniyle işçilerin parasının ödeyemez duruma geldiklerini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı'ya cevap veren Çetin, "Suçlamak kolay" dedi.

Soner Çetin: "Belediyelerin gelirleri yetmiyor" Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde işçi çıkarmaları ve belediye gelirleri tartışıldı AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı: “Maalesef bu son dönemde olduğu kadar Adana Büyükşehir Belediye işçilerinin baskı, stres altında oldukları bir zamanı ben hatırlamıyorum”

Adana Büyükşehir Belediye Meclisinde konuşan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, her ay düzenli maaş ödeyen Çukurova Belediyesi’nin İller Bankası’nda gelen paraların azlığının yanında SGK ve vergi kesintilerinin yapılması nedeniyle işçilerin parasının ödeyemez duruma geldiklerini söyledi. AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı’ya cevap veren Çetin, “Suçlamak kolay” dedi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi, Başkan Zeydan Karalar’ın Afrika’da olması nedeniyle Meclis 1. Başkanvekili Mustafa Bayar, katipler Cemal Demirdağ ve Sevil Can tarafından açıldı.
Gündem dışı söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Ozan Gülaçtı, Adana Büyükşehir Belediyesi işçileri ile sık sık bir araya geldiklerini, ayrıca belediye işçilerinin sosyal medya hesapları üzerinden de kendilerine ulaştıklarını belirterek, “Maalesef bu son dönemde olduğu kadar Adana Büyükşehir belediye işçilerinin baskı, stres altında oldukları bir zamanı ben hatırlamıyorum. İşten çıkarılmalar, bugün girdim yarın çıkarılacağım korkuları bir yana maaş dertleri de ayrı bir sıkıntı olamaya başladı. Bu işin partisi, siyaseti olmaz, işçinin, emekçinin hakkını hepimiz savunuruz. Bu meclisteki arkadaşlarım da mecliste dile getirmeseler de komisyonlarda gerçekten MHP, AK Parti, CHP ve İYİ Parti grubundaki tüm meclis üyesi arkadaşlar bu konuda destek verdiklerini dile getiriyorlar. Ancak maalesef verilen bu destek yönetimin tarzını, yaptıklarını değiştirmeye yetmiyor. Yönetim eline aldığı baltayla kesmeye devam ediyor. Gerçekten çalışan işçiler büyük stres altında” dedi.
Gülaçtı, bir işçinin 3 kere işe girip 4 kere çıktığını söyleyerek, “Yani artık bu işi bir düzene oturtmak, bir sisteme oturtmak şart olmuştur. İşçinin huzurunun olmadığı bir yerde, evine ekmek götürme sıkıntısının olduğu bir yerde, icra ile ev sahibi ile ve fatura ödeme dertlerinin olduğu bir yerde hiç kimse hiç kimseden verimli bir çalışma beklemesin. Artık bu konuda yönetimden ricamız, elimizi vicdanımıza koyup bu işleri düzene oturtmak zorundayız” diye konuştu.
Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin de gündem dışı söz alarak, “Ozan kardeşimizin bazı konularda sözlerine katılmamak mümkün değil. Emeğin, emekçinin yanında duralım ama biraz da iğneyi kendimize batırmamız gerekir diye düşünüyorum. 2014’ten bu yana göreve geldiğimizde Çukurova Belediyesi’nde gününde bazen gününden önce maaşları tıkır tıkır ödemiştik. Fakat büyükşehirdeki mali portre biraz daha değişik. Biz Çukurova olarak her şeyi bir kenara bıraktık, işçi maaşlarına öncelik tanıdık. Şuan bizim SGK ve vergiyi katmadan en az 6 milyon lira maaş ödememiz var. Şimdi bu ay 4 milyon 300 bin lira para geldi. Ne yapacaksınız arkadaşlar, şimdi biri bana izah etsin. Çukurova ilçemiz birilerinin bildiğinin aksine geliri çok olan bir ilçe değil maalesef. Bir de sadece nüfus oranlarına baktığınız zaman bizden daha az nüfuslu olan belediyelerin çok altında katkı payı geliyor. Bunların de yeniden düzenlenmesi gerekiyor. Yüz ölçümü daha fazla ilçeler İller Bankasından daha fazla katkı payı alıyor. Bizde de nüfus yoğun ama yüz ölçüm olarak küçük bir ilçedir fakat 400 bine yaklaşan nüfusu var. Bunların doğru düzgün ayarlanması lazım” dedi.
İktidar partisine teşekkür eden Çetin, şuanda güzel çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, “Aslında bu 15 Temmuz darbe girişimi olmasaydı zannediyorum belediyelerin gelirlerinin artırılması yönünde yapılacak değişiklikler şimdiye kadar çoktan çıkmıştı, belki bunları burada konuşmak zorunda kalmayacaktık” dedi.
Siyaseti bir kenara bırakarak tüm meclis olarak hep birlikte haykırmak gerektiğinin altını çizen Çetin, “Belediyelerin gelirleri yetmiyor arkadaşlar. Allah rahmet eylesin rahmetli Özal döneminde İller Bankası’ndan gelen katkı payları Belediyelerin toplam geliri herhalde en az bugünkünün üç katıdır. O dönemde belediyeler en iyi dönemlerini yaşamışlardır. İller Bankası’ndan gelen katkı payının o dönemin 3’te biri kadardır. Yani şimdi bundan AK Partili, CHP’li ve hangi siyasi partiye mensup olursa olsun bütün belediyeler aynı sıkıntıyı yaşıyorlar ve bunun altında kıvranıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanımıza da özellikle AK Partili Başkanlarımız tarafından bu konu iletilmiştir. AK Partili belediyeler de zor durumdadır” dedi.
Özellikle Cumhur İttifakının belediye meclis üyelerinden rica eden Çetin, “Bu konuyu milletvekillerine, parti yönetiminize iletilen, belediyelerin durumunun bir önce iyileştirilmesi lazımdır” dedi.
Her ay düzenli maaş ödeyen Çukurova Belediyesi’nden geçen ay 3 milyon 200 bin liralık bir kesinti yaşadığını, gelen paranın yetersiz olmasına karşılık gelen paradan da satırı vurup kesintiler yapıldığını açıkladı. Bu ay da 2 milyon 700 bin liralık bir kesinti olduğunu kaydeden Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “Dolayısıyla gelen para benim işçilerimin, personelimin maaşının 3’te 2’sini ancak karşılıyor. İşçinin alın terinin kurumadan ödemek zorundayız. Belki vergi ayı nedeniyle biraz gelirimiz olacak, oradan karşılamak zorundayız. Yani belediyelerin mali tablosu bu. Suçlamak kolay da 169 milyon lirayı bir çırpıda çıkaracak banka sayısı da çok azdır. Arkadaşlarımız kredi kullandırılmak üzere uğraşıyorlar, bu yakın zamanda tamamlayıp, emekçinin hakkını vereceklerdir, ben buna inanıyorum” dedi.
Yerinden konuşan MHP’li Abdullah Kaçar, geçen gün bayramda yarım yevmiye alacaklar için, borçlanma verilmedi diye bütün sosyal medya üzerinden Cumhur İttifakı’na yüklenildiğini hatırlatarak, “Burada bizim haklılığımız yok mu? Bir ay oldu hala ödenmedi” deyince Çetin, “İki yanlış bir doğru etmez, bunu da kabul etmek lazım, yanlışa yanlış yapıldı demek lazım. Geçmişte yanlış yapılmışsa aynısını tekrar etmemek lazım, sonuçta hepimiz burada memleket çocuğuyuz, yüz yüze bakıyoruz. Uyum içerisinde el ele, omuz omuza Adana’ya hizmet etmemiz gerekir” şeklinde konuştu.
Daha sonra 1 gündem maddesi komisyona geri iade edilirken 8 madde ise komisyonlardan geldiği şekliyle oy birliği halinde kabul edildi.
Adana Büyükşehir Belediye Meclisi çalışmalarına 18 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 14.00’te devam edecek.

ADANA

14 Kasım 2019 Perşembe

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