Adana'da Kalaşnikof ile iş yerlerine ateş eden 4 kişi yakalandı

ADANA'da, 2 ayrı iş yerine Kalaşnikof tüfek, tabanca ve av tüfeğiyle ateş açan 4 kişi yakalandı.

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir kafeteryaya otomobilden Kalaşnikof, tabanca ve av tüfekleriyle ateş açıldı. Hızla olay yerinden ayrılan şüpheliler, bu kez Seyhan ilçesi Hacı Ömer Sabancı Caddesi'ndeki bir restorana ateş etti. Can kaybının yaşanmadığı olayın ardından polis ekipleri, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek otomobilin kiralık olduğunu saptadı. İş yerinin ortaklarından Mehmet Emin Ç.'nin ifadesini alan polis, saldırganları kısa sürede yakaladı. Abdullah Ç. (21), Abit B. (22), Sergen S. (23) ve Hızır Ü. (22) gözaltına alınırken, olayda kullanılan silahlara da el konuldu.

Şüpheliler sorgularında, Mehmet Emin Ç. ile husumetli olduklarını, sahibi olduğu kafeteryaya gittiklerinde kendilerini iy karşılamadığını, olayı da bu nedenle gerçekleştirdiklerini söyledi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



ADANA 16 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 05:48

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