Yüreğir'e 26 bin ton sıcak asfalt döküldü

Yüreğir Belediyesi 7 aylık sürede 26 bin ton sıcak asfalt yama kaplama, 4 bin 992 ton stabilize yol çalışması yaptı.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, ilçede yol sorununun tarihe karışacağını belirterek, “Yerel seçimlerin ardından yaklaşık 7 aylık sürede 26 bin ton sıcak asfalt yama kaplama, 4 bin 992 ton stabilize yol çalışması yaptık. İlçe genelinde yollarda oluşan çukurların vatandaşlarımızı, özellikle sürücülerimizi mağdur etmemesi için başlattığımız yol iyileştirme çalışmalarımız sürüyor. Ekiplerimiz, bir taraftan sıcak asfalt çalışması yaparken bir taraftan da öncelikle belirlenen bir program dahilinde ilçemizdeki yolları tarayıp ivedilikle yapılması gereken noktaları tespit ederek buralarda asfalt yama çalışmasını gerçekleştiriyor” diye konuştu.

Ulubatlı Hasan, Cumhuriyet, İncirlik Cumhuriyet, 19 Mayıs, Atakent, Köprülü ve Doğankent mahallelerinde çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Kocaispir, “Göreve geldiğim günden beri ifade ediyorum. Yüreğir’de her kesimin, herkesin belediye başkanıyım. Hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi parti mensubu olursa olsun, hangi mezhepten, meşrepten, kökenden olursa olsun, herkesin belediye başkanıyım. Herkes bizden eşit hizmet görecek. Bu kapsamda başlattığımız yama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çalışmalarımızı vatandaşlarımızın da memnuniyetle karşıladığını görmek bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu.

ADANA 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 05:51

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