Adana'da Furkan Vakfı destekçilerinin eylemleri yasaklandı

Adana’da Furkan Vakfı yöneticileri ile vakıfla irtibatı tespit edilen sanıkların yargılanmaları nedeniyle kentte yapılacak eylem ve etkinliklerin yasaklandığı bildirildi.

Adana Valiliğinden yapılan açıklamada, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı ve vakıf yöneticileri ile irtibatı tespit edilerek gözaltına alınan şüpheliler hakkında hazırlanan iddianame sonrası Adana Adliyesi 4. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmalarına devam edilen sanıkların 5 Aralık Perşembe günü Adana Adliyesinde davalarının görüleceği hatırlatıldı.

Açıklamada, "İlimiz sınırları içerisinde huzur ve güvenliğin, kişi dokunulmazlığının, tasarrufa müteallik emniyeti kamu esenliğinin sağlanması amacıyla; vakfın kurucusu ve manevi lideri konumunda bulunan Alparslan Kuytul'a ve Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı yöneticilerine destek vermek amacıyla, Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı adı altında bu vakıf ile irtibatı ya da iltisakı bulunan şahıslar tarafından, 1 Aralık Pazar günü saat 01.00’den başlayarak 15 Aralık Pazar günü saat 23.59’a kadar, ilimiz genelinde park, bahçe, genel yollar, kamu binaları önleri, STK önleri, umuma açık ve kapalı alanlarda umuma açık veya kapalı yer toplantıları, yürüyüş, basın açıklaması, açlık grevi, oturma eylemi, stant, çadır kurma, bildiri dağıtma, afiş asma, yazılama, trikleme ve bu gibi tüm faaliyetlerin eylem etkinliklerin yapılmasının ve bu amaçla şehir merkezine gelebilecek olan şahısların ve araçların Adana il merkezine girişleri yasaklanmıştır" denildi.

ADANA 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 05:59

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