DSP Adana İl Teşkilatında görev dağılımı yapıldı

Demokratik Sol Parti (DSP) Adana İl Teşkilatı 16 Kasım'daki olağan kongrenin ardından görev bölümü yaptı.

DSP Adana İl Başkanı Selami Gördebil, İl Sekreterliğine Leyla Can Haklı, Saymanlığa Kemal Çelikkaya, STK’lardan Sorumluluğa Sefa Ağızlıyüz, Mehmet Ekşili, Mülazım Nergiz ve Abdulhalık Ay, Basın Yayın Sorumluluğuna Mehmet Aytekin ve Mehmet Gürbüz, İlçe Teşkilatlarından Sorumluluğa Abdulhalık Ay, Ulaşım Komisyonu Sorumluluğuna İl Başkanı Selami Gördebil ve Hakan Buldu, İdari İşlerden Sorumluluğa Mehmet Aytekin ve Mehmet Gürbüz, Muhtarlık Komisyonu Üyeliklerine Mülazim Nergis, Sefa Ağızlıyüz ve Ercan Örgen, Sanayi ve Meslek Odaları Komisyonuna Ercan Saltuk, Cenaze ve Düğünlerden Sorumluluğa Leyla Can Haklı, Gençlik Komisyonu Başkanlığına Hasan Öztürk ve yerel yönetim sorumluluğuna ise Sefa Ağızlıyüz ve Mehmet Karakaş getirildiğini açıkladı.

ADANA 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:02

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