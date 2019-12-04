Adana'nın Karataş ilçesinin doğu sahilinde bulunan Ağyatan'da kumul taşınması durdu.

Orman ve Su İşleri Bakanlığının toprak muhafaza faaliyetleri kapsamında Orman Genel Müdürlüğü ve Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü tarafından projelendirilerek uygulamasına 2014 yılında Adana Orman Bölge Müdürlüğü tarafından başlanan “Ağyatan Kumul Tespit Projesi” sahasında sonuçlar alınmaya başlandı.

Karataş ilçesinin doğu sahilinde bulunan proje sahasında yerleşim ve tarım alanlarını tehdit eden kumul yeşile döndü. Sahanın son durumunu yerinde inceleyen Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz, “Kumul ağaçlandırmaları konusunda Orman Genel Müdürlüğünün gurur kaynaklarından biri olan Akyatan’dan sonra Ağyatan’da da aynı başarının sağlanması başta orman teşkilatı olmak üzere tüm yöre halkını sevindirdi.

Proje sahasını koruma ve izleme noktasında sergilenen görseller üzerinden değerlendiren ve izleyen Bölge Müdürü Yılmaz, bugüne kadar sahada yapılan teknik çalışmalar hakkında görevlilerden detaylı bilgi aldı.

ADANA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.