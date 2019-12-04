Kasım'da Türkiye'nin en sıcak yeri Adana Adana'da en yüksek sıcaklık 30.6 derece olarak ölçüldü

Adana, 30.6 derece ile Kasım ayının en sıcak ili oldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) verilerek göre, Türkiye geneli uzun yıllar Kasım ayı ortalama sıcaklığı 8.9 dereceyken 2019 Kasım ayı Türkiye geneli sıcaklık ortalaması 11.5 derece olarak ölçüldü. Adana 30.6 santigrat derece ile 2019 Kasım ayının en sıcak ili oldu.

2019 Kasım ayı sıcaklık verilerinde Türkiye’nin en soğuk yeri 13.5 santigrat dereceyle Van’ın Özalp ilçesi oldu.

ADANA 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:03

GÜNEŞ 07:28

ÖĞLE 12:34

İKİNDİ 15:07

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

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