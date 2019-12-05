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Seyhan’da 5 madde daha geçti Toplam 29 maddeden oluşan Seyhan Belediye Meclisinin Aralık ayı ...

İHA

Seyhan’da 5 madde daha geçti Toplam 29 maddeden oluşan Seyhan Belediye Meclisinin Aralık ayı gündeminden 15’i görüşülerek karara bağlandı

Seyhan Belediye Meclisi Aralık ayının üçüncü birleşiminde 5 madde daha oylanarak kabul edildi.
Seyhan Belediye Meclisi Meclis 1. Başkan Vekili Yasemen Çelik, katipler Duygu Atikaslan Ayçe ve Sultan Zeynep Erciyes tarafından açıldı. Gündem dışı konuşmalardan sonra gündemlere geçildi.
Yeşiloba Mahallesi 1654 Ada’daki parsellere yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğine yönelik 1 adet itiraz dilekçesi oy çokluğuyla kabul edilen müşterek komisyon raporu mecliste oy birliğiyle kabul edildi.
Kuruköprü Mahallesinde 303 Ada 75 nolu parselde hazırlanan 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı değişikliği teklifi ile hem müşterek komisyonda hem de mecliste oy çokluğuyla reddedildi.
Zincirlibağlar Mahallesi 11280 Ada 8 nolu parsele yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile akaryakıt alanı oluşturulmasına yönelik teklifin daha detaylı görüşülmesi için yeniden komisyona iadesi istendi. Cumhur İttifakı üyeleri teklifin yeniden komisyona iadesini istedi. Yapılan oylamada muhalefetin teklifi reddedilirken, komisyon raporu komisyonda olduğu gibi oy çokluğuyla kabul edildi.
Yeşiloba Mahallesi sosyal tesis alanı oluşturulması için 2147 Adanın kuzeyi ve 202 adaya yönelik olarak hazırlanan 1/1000 ölçekli uygulama imar planı değişikliği ile ilgili müşterek komisyon raporu oy çokluğuyla kabul edildi.
Belediye birimlerinde kullanılması gereken yazıcı, çizici, fotokopi cihazları ile bunların sarf malzemelerinin temini, bakım ve onarımlarının yapımı hizmeti işinin 3 yıl süre ile ihaleye konulması talebi ile ilgili müşterek komisyon raporu oy birliğiyle kabul edildi.

ADANA

05 Aralık 2019 Perşembe

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