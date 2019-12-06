Kozan’daki uyuşturucu operasyonunda 3 tutuklama

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Adana'nın Kozan ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevkedilen 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğünce 17 adrese eş zamanlı olarak şafak vakti düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 16 kişi gözaltına alındı. Zanlılardan 11’i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Zanlılardan V.K., D.G., Y.C.D, E.C. ve R.T. ifadeleri alınmak üzere Kozan Adliyesine sevk edildi.

Kozan Sulh Hukuk Mahkemesinde ifadeleri alınan şahıslardan V.K. ve D.G adlı şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken diğer üç şahıs ise tutuklanarak Kozan Cezaevine gönderildi.

ADANA 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:05

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