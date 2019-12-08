648 litre kaçak içki ele geçirildi Adana'da bir eve yapılan baskında 648 litre kaçak içki ele geçirdi

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Adana'da polis bir eve yaptığı baskında 648 litre kaçak içki ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesinde bir adreste kaçak içki imal edildiği bilgisine ulaştı. Polis adrese yaptığı baskında 248 litresi satışa hazır 400 litresi ise yapım aşamasında olmak üzere 648 litre kaçak içki ele geçirdi. Polis Ö.S. isimli zanlıyı gözaltına aldı. Kaçak içkiler ise imha edildi. Zanlı sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

ADANA 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:06

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