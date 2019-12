Çetin, iş adamlarıyla buluştu Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin: "İş adamlarımızdan ricam personel ihtiyacı olduğunda İstihdam Birimimizden yararlanın"

Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, ellerinde çok geniş bir portföy olduğunu belirterek, “Üniversite mezunundan beden işçisine kadar iş adamlarının ihtiyacı olan insanların dosyaları bizde mevcut. İş adamlarımızdan ricam personel ihtiyacı olduğunda İstihdam Birimimizden yararlanın” dedi.

Başkan Çetin, iş adamlarıyla kahvaltıda buluştu. Her kesime eşit ve adaletli hizmet götürdüklerini belirten Çetin, “Bunun olumlu sonuçlarını da seçimde gördük. Her siyasi görüşten destek görerek rekor bir oyla seçimi kazandık” diye konuştu.

Başkan Çetin, çoğulcu ve katılımcı bir belediyecilik anlayışını benimsediklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

“Hizmet götürürken insanların siyasi görüşlerini dikkate almıyoruz. 31 Mart yerel seçimleri öncesi Çukurova’da her kapıyı çaldık, tüm vatandaşlarımıza dokunmaya çalıştık. İlk dönemimizde 5 yıl boyunca halkın sorunlarını dinledik ve çözüm ürettik. Aksatmadan Halk Günü’nde vatandaşlarımızı dinledik, Sen Sor Başkan Cevaplasın uygulaması ile sosyal medyadan hemşehrilerimizle iletişime geçtik, her hafta belirli günlerde mahalle toplantıları yaptık.”



Ayrım yapmadan hizmet

Başkan Soner Çetin, bunun olumlu sonuçlarını 31 Mart yerel seçimlerinde gördüklerini ve rekor bir oyla Çukurovalıların kendisini onurlandırdığını ifade ederek, “Yüzde 60’ya yakın oy aldık. Yani her 10 kişiden 6’sı bize destek verdi. Bu da bizim sorumluluğumuzu artıyor. Artık daha fazla çalışmak zorundayız. Biz sadece seçim dönemi değil, seçimden sonra da halkımızla iç içeyiz. Biliyorum ki farklı siyasi görüşten insanlardan da bize destek verenler oldu. Hiç ayrım yapmadan hizmete devam edeceğiz” şeklinde konuştu.



"25 bin kişiyi işe yerleştirdik"

Belediye bünyesinde kurdukları İstihdam Birimi’nin çalışmalarını da anlatan Çetin, şöyle devam etti:

“Adana’nın en büyük sorunlarından biri işsizlik. Belediyemize iş için on binlerce insan başvuruda bulundu. Bu insanları belediyede işe almamız mümkün değil. Ancak biz İstihdam Birimi vasıtasıyla insanlarımıza iş buluyoruz. 5,5 yılda 25 binden fazla kişiye işe yerleştirdik. Elimizde çok geniş bir portföy var. Üniversite mezunundan beden işçisine kadar iş adamlarının ihtiyacı olan insanların dosyaları bizde mevcut. İş adamlarımızdan ricam personel ihtiyacı olduğunda İstihdam Birimimizden yararlansınlar.”

Başkan Soner Çetin, Çukurova’da toplumun her kesimini yönetime kattıklarını belirterek, iş adamlarından da görüş ve önerilerini kendileriyle paylaşmalarını istedi.

ADANA 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:07

GÜNEŞ 07:33

ÖĞLE 12:36

İKİNDİ 15:08

AKŞAM 17:29

YATSI 18:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.