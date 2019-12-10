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Sağlığın gören gözü: "Tıbbi görüntüleme" Sağlık hizmeti sunumunda çok önemli görev üstlenen tıbbi ...

İHA

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastalıkların tanı ve tedavisinde tıbbi hayati bir işlev üstelenen tıbbi görüntüleme, genel adıyla Radyoloji alanında görevli çalışanlar ile bu alanda eğitim alan öğrencilerin katılımı ile "Adım Adım Tıbbi Görüntüleme Teknikleri" konulu eğitim sempozyumu düzenlendi.

Sağlığın gören gözü: "Tıbbi görüntüleme" Sağlık hizmeti sunumunda çok önemli görev üstlenen tıbbi görüntüleme (Radyoloji) çalışanları ile bu alanda eğitim alan öğrenciler Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde düzenlenen sempozyumda bir araya geldi

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde, hastalıkların tanı ve tedavisinde tıbbi hayati bir işlev üstelenen tıbbi görüntüleme, genel adıyla Radyoloji alanında görevli çalışanlar ile bu alanda eğitim alan öğrencilerin katılımı ile “Adım Adım Tıbbi Görüntüleme Teknikleri” konulu eğitim sempozyumu düzenlendi.
Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tıbbi Görüntüleme Derneği işbirliği ile gerçekleştirilen “sempozyuma, Tıbbi Görüntüleme Derneği Genel Başkanı Özer Erden, Akademik Kurul Başkanı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radiodiagnostik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Memduh Dursun, radyoloji alanında görev yapan 5 ilden katılımcıların yanı sıra Adana Kışla Başkent Üniversitesi SHMYO Radyoloji Bölümü öğrencileri ile Çukurova Üniversitesi SHMYO Radyoloji Bölümü öğrencileri katıldı.
Hastanenin Konferans Salonu’ndaki sempozyumda, “Radyasyondan Korunma ve Güvenliği”, “Koruyucu Ekipmanların Kullanım”, “MR Güvenliği”, “KVC hibrit Anjıo Görüntüleme Teknikeri”, “Radyolojideki İleri Görüntüleme Teknikleri, “Hasta İletişimi, Farkındalık” gibi konularında sunumlar yapıldı.
Tıbbi Görüntüleme Derneği Akademik Kurul Başkanı İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Radiodiagnostik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof Dr. Memduh Dursun, yaptığı kapanış konuşmasında, “Sağlığın gören gözü” konumundaki Tıbbi Görüntülemenin önemine dikkati çekerek, “Bilindiği üzere tıbbi görüntüleme, radyasyon ile çalışan Röntgen, Mamografi, Bilgisayarlı Tomografi yanında her geçen gün daha yaygın olarak kullanılan MR gibi tanısal yöntemleri içermektedir. Bu bağlamda eğitim faaliyetlerini sürdüren Tıbbi Görüntüleme Derneği son sempozyumunu Adana Şehir Hastanesinde yoğun bir katılım ile gerçekleştirdi. Sempozyumda ağırlıklı olarak Radyasyon ve MR güvenliği konuları yanında Koroner BT ve Kardiyak MR gibi ileri görüntüleme teknikleri de işlendi” dedi.
Prof. Dr. Dursun, sempozyumun aktif çalışan Radyoloji Teknikerlerinin bilgilerini yenilemeleri yanında öğrencilerin vizyon kazanması anlamında çok verimli geçtiğini sözlerine ekledi.
Sempozyum sonunda yeşil çevreye farkındalık oluşturmak amacıyla katılımcılara fidan armağan edildi.

ADANA

10 Aralık 2019 Salı

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