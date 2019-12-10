Yüreğir'de "Çöp Taksi" uygulaması başladı

Yüreğir Belediyesi, ulaşılması güç, dar sokaklardaki çöpleri toplamak için ''Çöp Taksi'' uygulamasını faaliyete geçirdi.

Küçük çöp araçları dar sokaklardaki çöpleri toplamak için kullanılacak. Çöp Taksi'ler normal çöp toplama araçlarına göre daha fonksiyonel olarak hizmet verecek. Yaklaşık 3 metreküp çöp atık depolayabilen 'Çöp Taksi' uygulaması faaliyete geçti.

Yüreğir Belediye Başkanı Kocaispir, Yüreğir'de temizlik çalışmalarının aksamadan devam ettiğini belirterek, ''Tüm hizmetlerde ve Temizlik İşleri Müdürlüğünde verilen hizmet kalitesinin arttırılması yönünde çalışmalarımız sürüyor. Çöp taksi uygulaması ile büyük kamyonların girmesi zor olan ara sokaklara daha kolay ve süratli bir şekilde müdahale edeceğiz. Fiziki koşulları yeterli olmayan bölgelerde kullanmak üzere 3 adet Çöp Taksimizi araç filomuza dahil ettik. Küçük araç olması bakımından daha pratik ve trafik akışını engellemeyen yapısıyla oldukça fayda sağlamakta. Çöp taksi hizmetimizin ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Yüreğirlilere her zaman en iyi hizmeti sunmak için çalıştıklarını belirten Başkan Kocaispir ''Göreve başladığımız günden bu yana belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere 20 adet aracı Devlet Malzeme Ofisi aracılığıyla araç filomuza dahil ettik. Sürekli gelişen ve büyüyen bir ilçeyiz. Hizmetlerimizi aksatmadan sürdürmeye devam edeceğiz'' şeklinde konuştu.

ADANA 10 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:08

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