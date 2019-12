U-12, U-12 Yeşilay Play Off Lgi oldu TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz;“ASKF ve Yeşilay birlikteliğini görmek bizleri mutlu etti”

Yeşilay Ligi ve U12 Ligi birleştirilerek U12 Yeşilay Play Off ligi oldu. Adana Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Ali Gülleri Spor Merkezi Toplantı Salonunda gerçekleşen kura çekimi ile U12 Yaş Yeşilay Play Off Ligi başladı.

Törende konuşan ASKF Başkanımız Dr Ahmet Bozan, kulüpler ile önemli STK'ları buluşturmaya devam ettiklerini aktardı. Bu anlamda Türkiye için büyük önem arz eden Yeşilay ile U12 Ligi'ni birleştirerek U12 Yaş Yeşilay Play Off Ligi olması konusunda karar aldıklarını belirtti. Bozan, “Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanımız Mehmet Aslanbaba ile yaptığımız ortak çalışmalar neticesinde faydalı bir karara imza attık. Önemli olan gençliğimizin ve evlatlarımızın bağımlılıkla mücadele eden Yeşilay gibi önemli bir kurumu tanıması ve yaptığı çalışmaların spor ile iç içe olduğunun anlaşılması” diye konuştu.

Yeşilay Cemiyeti Adana Şube Başkanı Mehmet Aslanbaba, Adana ASKF ile yapılan çalışmayı çok önemsediklerini söyledi. Gençliğin en büyük sorunu olan bağımlılıkla mücadelede Yeşilay olarak üstlerine düşen bütün görevleri gönüllülük esası içinde yapmaya gayret gösterdiklerini belirten Aslanbaba, “Bağımlılığı önlemede en önemli etkenin spor olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bizler de sporla iç içe olarak bu sorunların üstesinden gelmeye çalışacağız. Katılım gösteren tüm takımlarımıza başarılar diliyoruz” dedi.

TFF Bölge Müdürü Akif Oflaz, ASKF ve Yeşilay birlikteliğini görmenin kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Oflaz, “ASKF'nin Kızılay ve THK' dan sonra Yeşilay gibi önemli bir kurum ile devam etmesi futbol adına sevindiricidir” dedi.

Kura çekimi ile U12 Yaş Yeşilay Play Off Ligi Grupları belli oldu. Açılış müsabakası 16 Aralık 2019 Pazartesi Günü saat 18’de Gündüz Tekin Onay tesislerinde Çukurova Gençlik U12 Torosspor U12 arasında oynanacak.

Kura çekimi törenine, Büyükşehir Belediye Spor Şube Müdürlüğü Mehmet Yuşa Davarcı, Seyhan Belediye Basın Müdürü Gökhan Üney, Çukurova Belediyesi Spor Müdürü Ergin Ulun, Sarıçam Belediye Spor Şube Müdürü Kadir Gül, Saha Komiserleri Dernek Başkanı Mahmut Uzunoğlu, MUSADER Başkanı Ragıp Okur, Futbol İl Temsilcisi Bülent Oymacı, kulüp temsilcileri ile yöneticileri ve antrenörleri katıldı.

