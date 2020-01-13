4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi Adana'da polis bir minibüs içine yerleştirilen çekmecelerde 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirdi

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Adana'da polis bir minibüs içine yerleştirilen çekmecelerde 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, Doğu illerinden Adana'ya kaçak sigara getirildiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda İncirlik Park Alanında uygulama başlattı. Polis sigara getirdiği tespit edilen minibüs park alanına gelince durdurup arama başlattı. Yapılan aramada minibüs içerisindeki çekmecelerden 4 bin 590 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili M.Y. ve F.Y. isimli şahıslar gözaltına alındı. Zanlılar ifadeleri alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen zanlılardan F.Y. mahkemece serbest kalırken, M.Y. tutuklandı.

ADANA 13 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:20

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