Tarımın "akıllı fosforu" Dünyanın en büyük gübre üreticilerinden Tarazona tarafından dünya çiftçisine sunulan akıllı fosfor Tarasoil Fosfotech'in bitkide yüksek verim artışlarının yanında kaliteyi de beraberinde getirdiği belirtildi

Tarazona firmasının dünya çiftçisine sunduğu Tarasoil Fosfotech'in, bitkide yüksek verim artışlarının yanında kaliteyi de beraberinde getirdiği bildirildi.

İspanya’nın sektöründe dünyaca üne sahip 2. en büyük gübre markası Antonio Taranoza Türkiye Distribütörlüğü ile Türk çiftçisine hizmet eden Agronil Tarım Kurucusu Ziraat Mühendisi Taner Kaplan, bitki beslenmesinde konvansiyonel gübre yerine akıllı fosfor Tarasoil Fosfotech kullanmanın farkını ve sağlayacağı faydaları anlattı.



Fosforun önemi

Tüm bitkilerin genel sağlığı ve canlılığı için fosfor ihtiyacının önemine vurgu yapan Taner Kaplan, Tarasoil Fosfotech’in daha az fosfor ile daha yüksek verim ve kalite sağladığını bildirdi.

Kaplan, kaliteli hammadde, doğaya ve çevreye saygılı üretimin yanı sıra Araştırma Geliştirme çalışmalarıyla bitki beslenmesi için yüksek verim artışı ve ürün kalitesi sağlayan Tarasoil Fosfotech’te akıllı fosfor kullanıldığını belirterek, şunları kaydetti:

“Tarasoil Fosfotech, bitki tarafından toprakta bağlanmadan yüzde 100 alınabilir formda konsantre bir üründür. İçindeki fosforun kimyasal yapısı bu elementin toprak killeri ile bağlanmasını önler. Tarasoil Fosfotech’in başlangıç etkisi, formülasyonda bulunan magnezyum ve potasyum ile fosforun sinerjik etkisi sayesinde, kök sisteminin daha iyi bir şekilde gelişmesini, mahsulün başlangıç aşamasında hızlı çalışmasını ve vejetatif gelişme sağlar."



Klor ve ağır metal içermiyor

Klor ve ağır metal içermeyen Tarasoil Fosfotech’in bitki için fotosenteze katkı sağladığını ve bitki için gerekli olan enerji akümülatörü olduğunu belirten Taner Kaplan, “Tohum ve bitki köklerine saf olarak kullanılabilir. Tohuma direk uygulanabilir. Bitkiyi strese karşı korur. Tarasoil Fosfotech sezon boyu dekara 23 litre olarak kullanılmaktadır. Kullanım dozu yaprak ve toprak analizine göre değişmektedir" bilgisini verdi.



Amaç sürdürülebilir tarım

Taner Kaplan, konvansiyonel ürünlerin ise elde ediliş yöntemleri nedeniyle ağır metal içermelerinin yanı sıra yüksek oranda tuz da barındırdığını belirterek, şöyle devam etti:

“Konvansiyonel gübreler toprakta bulunan PH, kireç, magnezyum ve kalsiyumdan dolayı bitki tarafından yüzde 100 alınamadan ürüne göre yüzde 5070 oranında bağlanır. Bu yüzden dolayı yüksek oranda kullanılır. Bitki köklerine uygulama yapıldığında kök yakmalarına ve toprakta ağır metal birikimine neden olur. Konvansiyonel gübreler dekara 15 ile 30 kilo arası kullanılır.”

Taner Kaplan, sürdürülebilir tarımın geleceği için ağır metal, klor içermeyen, topraklarımızda kalıntı ve tuz birikmesi yapmayan, yüzde 100 alınabilir organomineral ürünlere geçişin zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.

ADANA 19 Ocak 2020 Pazar İMSAK 06:19

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