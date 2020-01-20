Karneyi aldılar, şenlikte coştular

Seyhan Belediyesi 20192020 EğitimÖğretim yılının ilk dönemini tamamlayarak karnelerini alan çocukları “Çocuk Şenliği” ile ödüllendirdi.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay’ın da katıldığı “Çocuk Şenliği” Yaşar Kemal Kültür Merkezinde gerçekleştirildi. Çocukların salonu doldurduğu şenlikte, animasyon ve sirk gösterileri büyük ilgi gördü. Kukla ve akrobasi şovları çocuklarca yoğun alkış aldı.

Başkan Akif Kemal Akay da animasyon, sirk, kukla ve akrobasi gösterileriyle coşan çocukların mutluluğuna ortak oldu. Gösteriler yerine çocukları hayranlıkla takip eden Başkan Akay, geleceğin emanet edileceği yeni nesillerin başarılı, zinde ve sağlıklı bir gelişim sağlanması için katkıların süreceği ifade etti.

ADANA 20 Ocak 2020 Pazartesi İMSAK 06:19

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