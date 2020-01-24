Adana Büyükşehir Belediyesi, eğitimin başarısını yükseltmek ve sınavlara hazırlanmak için yeterli maddi olanağı bulunmayan ailelere destek olmak amacıyla Sanal Akademi Sistemi’ni hayata geçirdi. Bu sistemle binlerce öğrenci, TYT, LGS ve AYT’ye, ücretsiz olarak ve evlerinden hazırlanma fırsatı buluyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi’nin TYT, LGS ve AYT’ye hazırlanan öğrenciler için hazırladığı Sanal Akademi’de Canlı Ders Sistemi ve Video Grupları hizmetinin ayrıntıları şöyle:

TYT, LGS ve AYT’ye için hazırlanan Sanal Akademi'de canlı ders sistemi dershane sistemi ile aynı mantıktadır, ama daha avantajlı. Canlı derslere evden, okuldan veya canlı ders saatinde her neredeysen oradan katılabilir, öğretmene canlı ders esnasında sorular sorabilir, iletişim kurabilirsiniz. Canlı dersler haftalık ders programına göre yapılır, ders saati geldiğinde dersin branş öğretmeni canlı olarak dersi anlatmaya başlar, sen de aynı anda ders odasında dersi canlı olarak izleyebilirsin.

Canlı ders esnasında öğretmene anlamadığınız yerleri sorabileceğiniz gibi, canlı derslere katılamadığınız zamanlarda, daha sonra derse ait video kaydını istediğiniz zaman izleyebileceksiniz.

Adana Büyükşehir Belediyesi kurumsal sitesi olan 'adana.bel.tr' ve 'superders.com' adreslerindeki kayıt formunu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurduktan sonra kayıt işlemi tamamlanmış oluyor. Kayıt bilgileri kontrol edildikten sonra kayıtlar onaylanıyor. Adana sınırları içerisinde yer alan ilk kayıt olan 10.000 öğrenci canlı derslere katılmak için ekibimiz tarafından bilgilendirilir, ders grupları oluşturulur ve canlı dersler başlar. Canlı ders gruplarına katılamayan diğer tüm öğrencilerimiz ise video ders gruplarına aktarılır. Yani kayıt yaptıran her öğrencimiz 'superders.com' üzerinden eğitim alabiliyor. Canlı ders gruplarında yer alan öğrencilerimiz 2020 YKS için haftalık 20 saat canlı derslere katılabilecektir. Dersler sınav tarihine kadar devam edecek. 2020 TYT, LGS ve AYT hazırlığını Adana Büyükşehir Belediyesi Sanal Akademisi’nde yapmak isteyenlerin yks.superders.com/kayit/ veya lgs.superders.com/kayit/ linklerine girilerek form doldurmak gerekiyor."

ADANA 24 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:17

GÜNEŞ 07:40

ÖĞLE 12:56

İKİNDİ 15:38

AKŞAM 18:01

YATSI 19:19

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