3 torbacı tutuklandı Adana'da iki ayrı operasyonda 3.58 gram bonzai ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı

Adana'da iki ayrı operasyonda 3.58 gram bonzai ile yakalanan 3 zanlı tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Sarıçam ve Seyhan ilçesinde iki ayrı adreste uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Polis önce Gültepe Mahallesi'ne yaptığı baskında sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen Ebubekir K. (42), Mert Ali Ç.'yi (22) yakaladı. Yapılan aramada 2.76 gram bonzai, 2 bin 650 lira para ele geçirildi. Polis Yeşilyuva Mahallesi'ne yaptığı baskında ise Doğuş D.'yi (22) 0.82 gram bonzai ve 485 lira para ile yakaladı. Toplamda 3.58 gram bonzai ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklandı.

ADANA 31 Ocak 2020 Cuma İMSAK 06:14

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:57

İKİNDİ 15:44

AKŞAM 18:08

YATSI 19:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Adana haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Adana Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.