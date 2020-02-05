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Adana'da depremzedeler yararına konser

İHA

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve Çukurova Filarmoni Derneği (ÇFD), 15 Şubat 2020 Cumartesi akşamı depremzedeler yararına konser verecek.

Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası (ÇDSO) ve Çukurova Filarmoni Derneği (ÇFD), 15 Şubat 2020 Cumartesi akşamı depremzedeler yararına konser verecek.
Çok sayıda can ve mal kaybına neden olan deprem felaketinin ardından depremzede vatandaşların yaralarının sarılmasına destek olmak amacıyla Elazığ Kültür, Tanıtma ve Yardımlaşma Derneği aracılığıyla konserin tüm geliri depremzede vatandaşlara ulaştırılmak üzere bir yardım konseri organize edildi. Elazığ Harput Senfonisi başlığı altında Elazığ türkülerinin senfoni orkestrası ve koro eşliğinde seslendirileceği konseri orkestra şefi ve orkestra düzenlemelerini yapan Bujor Hoinic yönetecek. Konserde Türkiye’nin önde gelen opera sanatçılarından Feryal Türkoğlu, Zeynep Halvaşi, Barış Yanç ve Mehmet Yılmaz solist olarak görev alacaklar.
Tüm orkestra üyeleri, şef ve solistlerin gönüllü olarak katılacakları konserin geliri Elazığ’da yardıma ve desteğe ihtiyacı olan depremzede vatandaşlara gönderilecek. 50 TL olan yardım konseri biletleri ‘biletinial.com’ internet sitesinden alınabilir.
Elazığ Yardım Konseri 15 Şubat 2020 Cumartesi günü saat 20:00’da Adana Büyükşehir Belediyesi Konser Salonunda gerçekleşecek.

ADANA

05 Şubat 2020 Çarşamba

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